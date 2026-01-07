Рождественский пост завершён, но праздники только начинаются: что ждёт православных христиан
7 января четыре православные церкви, включая Русскую Православную Церковь (РПЦ), отмечают Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников. Этот день завершает Рождественский пост, который длился с 28 ноября по 6 января.
Рождество Христово и начало праздничного цикла
Рождество Христово знаменует собой открытие цикла праздников, посвящённых прославлению Христа, почитанию Божией Матери и великих святых. В православной традиции праздники разделяются по иерархии: на первом месте находится Пасха, главный христианский праздник, который в 2026 году будет отмечаться 12 апреля.
Следуют Великие двунадесятые праздники — 12 основных торжеств, которые приходятся на определённые даты после Пасхи. Эти праздники могут быть переходящими, то есть их дата изменяется ежегодно, и непереходящими, которые отмечаются всегда в одинаковую дату.
Примером непереходящих праздников является Рождество Христово, которое всегда приходится на 7 января, Крещение Господне — 19 января, а Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября. После двунадесятых праздников по значимости идут Великие недвунадесятые праздники.
Посты православных христиан
Во время подготовки к праздникам верующие придерживаются поста, и в году существует четыре длинных поста.
-
Великий пост - это самый продолжительный пост, который длится 48 дней перед Пасхой и имеет переходящие даты.
-
Петропавловский пост - длится от 8 до 42 дней до 12 июля, когда отмечается День святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
-
Успенский пост - всегда проводится с 14 по 27 августа в честь Успения Пресвятой Богородицы, которое приходится на 28 августа.
-
Рождественский пост - продолжается с 28 ноября по 6 января и установлен в честь Рождества Христова.
