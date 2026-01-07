Рождественский пост завершён, но праздники только начинаются: что ждёт православных христиан

7 января четыре православные церкви, включая Русскую Православную Церковь (РПЦ), отмечают Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников. Этот день завершает Рождественский пост, который длился с 28 ноября по 6 января.

Рождество Христово и начало праздничного цикла

Рождество Христово знаменует собой открытие цикла праздников, посвящённых прославлению Христа, почитанию Божией Матери и великих святых. В православной традиции праздники разделяются по иерархии: на первом месте находится Пасха, главный христианский праздник, который в 2026 году будет отмечаться 12 апреля.

Следуют Великие двунадесятые праздники — 12 основных торжеств, которые приходятся на определённые даты после Пасхи. Эти праздники могут быть переходящими, то есть их дата изменяется ежегодно, и непереходящими, которые отмечаются всегда в одинаковую дату.

Примером непереходящих праздников является Рождество Христово, которое всегда приходится на 7 января, Крещение Господне — 19 января, а Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября. После двунадесятых праздников по значимости идут Великие недвунадесятые праздники.

Посты православных христиан

Во время подготовки к праздникам верующие придерживаются поста, и в году существует четыре длинных поста.