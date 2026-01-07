Рождественские гулянья и духовное возрождение: как храм ВС РФ стал символом истории и памяти

В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в Подмосковье прошло праздничное Рождественское богослужение. В нем принял участие министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

Великая торжественная литургия собрала представителей центральных органов военного управления, военнослужащих Московского гарнизона, их семьи, гражданский персонал ВС РФ и прихожан храма. Кроме того, на богослужении присутствовал министр обороны, который подчеркнул важность этого события для военных и граждан страны. Литургию возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан, викарий Патриарха Московского и всея Руси. В этот день также в храме состоялась утренняя литургия, посвященная празднованию Рождества Христова.

Рождественские гулянья на Соборной площади

Праздничная программа в Главном храме ВС РФ не ограничивалась только литургией. На Соборной площади прошли рождественские гулянья, привлекшие внимание жителей Подмосковья и Москвы. Для детей были организованы новогодние спектакли, творческие мастерские по изготовлению рождественских поделок, а также выставка ледовых фигур. Гостей ждали выступления музыкальных коллективов, представляющих культуру столицы и Московской области.

Все эти мероприятия стали важной частью праздника, который в этом году приобрел особое значение. Ведь храм не только выполняет духовную роль, но и становится центром культурных и общественных событий, укрепляя связи между армией и гражданским обществом.

Главный храм ВС РФ — символ истории и памяти

Главный храм Вооруженных сил, освященный в 2020 году, является одним из самых значимых духовных центров России. Он был возведен на пожертвования и открыт в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Храм состоит из двух частей: верхний храм освящен в честь Воскресения Христова, нижний — в честь святого князя Владимира.

Его архитектура наполнена символами военной и духовной истории страны. Своды храма украшены витражами, изображающими ордена, которыми награждали за подвиги в разные исторические эпохи. Одним из самых впечатляющих элементов является образ Спаса Нерукотворного, который является самым большим в мире мозаичным изображением Христа.

Вокруг храма расположен музейный комплекс "Дорога памяти", который посвящен участникам Великой Отечественной войны. Этот мультимедийный музей рассказывает о судьбах миллионов людей, внесших вклад в победу. Размеры храма и музейного комплекса, его архитектурные особенности отсылают к важным датам и числам, связанным с историей войны. Например, диаметр главного купола храма составляет 19,45 метра, что символизирует год окончания войны, а высота звонницы — 75 метров, в честь 75-летия Победы.