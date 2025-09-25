Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эволюция человека
Эволюция человека
© flickr.com by Paul Keller is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:14

Рождение вертикального чуда началось до рождения: скрытые процессы в утробе матери сформировали нашу походку

Генетик Теренс Капеллини сообщил, что пять генов управляют развитием таза у человека ещё до рождения

Человечество ходит на двух ногах уже миллионы лет, но до недавнего времени учёные не понимали, какие именно изменения в скелете позволили нам выпрямиться. Ответ на этот вопрос удалось найти группе исследователей из Гарвардского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка. Их работа, опубликованная 27 августа в Nature, раскрыла ключевые анатомические и генетические факторы, которые сформировали уникальную конструкцию человеческого таза.

Что выяснили исследователи

Учёные изучили музейные коллекции эмбрионов, собранные ещё более века назад, и сопоставили их с современными данными по гистологии и генетике. В анализ вошли люди, шимпанзе, гиббоны и даже мыши.

Результат оказался неожиданным: человеческий таз отличается не только взрослой формой, но и двумя важными этапами развития ещё до рождения.

  1. На 7-й неделе беременности хрящ, из которого развивается таз, у человека поворачивается на 90°. Благодаря этому будущая кость становится короче и шире. Такая форма идеально подходит для вертикальной походки.

  2. На 24-й неделе процесс замещения хряща костной тканью задерживается. У приматов хрящ быстро превращается в кость, а у людей часть клеток сохраняет форму дольше. Эта "отсрочка" позволяет сформировать устойчивую структуру, удерживающую вес тела на двух ногах.

Дополнительно были выявлены пять генов, которые управляют ростом хряща и формированием костей. Именно они закладывают основу прямоходящей походки ещё в эмбриональном возрасте.

Сравнение таза приматов

Вид Форма таза Особенность развития
Человек Короткий и широкий Два уникальных шага в эмбриогенезе
Шимпанзе Длинный и узкий Быстрая оссификация
Горилла Массивный, вытянутый Сильная мышечная опора
Гиббон Лёгкий, удлинённый Подходит для лазания

Цитаты учёных

"Все, от основания нашего черепа до кончиков пальцев ног, было изменено у современных людей, чтобы облегчить бипедализм", — отметила палеоантрополог Трейси Кивелл из Института Макса Планка.

"Человеческий таз резко отличается от того, что вы видите у шимпанзе и горилл, поэтому мы хотели понять, что там происходит", — подчеркнул генетик Теренс Капеллини из Гарварда.

"Это раскрывает механизмы, которые допускают изменения в форме костей, о которых мы никогда ничего не знали раньше", — сказал антрополог Дэниел Шмитт из Университета Дьюка.

Советы шаг за шагом: как изучают эволюцию

  1. Сравнение эмбриональных стадий у разных видов.

  2. Использование микроскопии и 3D-реконструкции.

  3. Генетический анализ, выявляющий активность ключевых генов.

  4. Сопоставление данных с палеонтологическими находками древних гомининов.

  5. Формирование единой модели, объясняющей появление прямоходящей походки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать только взрослый скелет.
    Последствие: упускается роль эмбрионального развития.
    Альтернатива: изучать изменения с момента закладки хрящевой основы.

  • Ошибка: игнорировать генетический фактор.
    Последствие: картина эволюции получается неполной.
    Альтернатива: учитывать работу генов, управляющих ростом костей.

  • Ошибка: сравнивать только с современными людьми.
    Последствие: нельзя объяснить эволюционный переход.
    Альтернатива: привлекать данные о приматах и окаменелостях древних гомининов.

А что если…

Если бы таз человека развивался так же, как у шимпанзе или горилл, прямоходящей походки могло бы и не появиться. Вероятно, эволюция пошла бы другим путём — возможно, мы остались бы полудревесными существами или перемещались бы на четырёх конечностях, сохранив большие руки для лазания.

Плюсы и минусы эволюционного решения

Плюсы Минусы
Возможность эффективного передвижения на двух ногах Более узкий родовой канал
Освобождение рук для инструментов Повышенная нагрузка на позвоночник
Развитие сложных трудовых навыков Склонность к заболеваниям суставов и поясницы

FAQ

Когда появился бипедализм?
Первые признаки прямоходящей походки у гомининов фиксируются более 4 млн лет назад.

Почему у женщин более широкий таз?
Эволюция сбалансировала возможность родов с крупным мозгом ребёнка и прямохождение.

Можно ли проследить изменения таза по генам?
Да, выявленные пять генов связаны с ростом хряща и костей и формируют уникальные черты человека.

Мифы и правда

  • Миф: человек просто "выпрямился" в процессе эволюции.
    Правда: изменения начались ещё в эмбриональном развитии, задолго до рождения.

  • Миф: прямоходящая походка — чисто механическое явление.
    Правда: ключевую роль сыграли гены, регулирующие рост костей.

  • Миф: таз только обеспечивает ходьбу.
    Правда: он также важен для родов и баланса между движением и деторождением.

Исторический контекст

Идея изучать человеческий таз как ключ к пониманию эволюции прямоходящей походки возникла ещё в XIX веке. Первые палеоантропологи сравнивали скелеты древних гомининов с современными приматами, но не имели доступа к данным эмбриологии. Лишь в XXI веке стало возможным объединить старые музейные коллекции эмбрионов с новыми методами анализа тканей и генетики, что и позволило раскрыть тайну вертикальной походки.

Три интересных факта

  1. Таз человека короче и шире, чем у любого другого примата, что снижает эффективность бега, но улучшает баланс при ходьбе.

  2. Прямоходящая походка увеличивает энергосбережение: она требует меньше сил на передвижение, чем передвижение на четырёх конечностях.

  3. У древних гомининов, например австралопитеков, форма таза уже указывала на бипедализм, но родовой канал был значительно уже, чем у современных людей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

NASA заявило о подготовке к первым пилотируемым миссиям «Артемиды» в 2025–2028 годах сегодня в 2:33

Луна станет перевалочным пунктом для Марса: как изменится космос

NASA готовит программу "Артемида", которая изменит представления о Луне и откроет путь к Марсу. Узнайте, почему этот проект так важен для будущего.

Читать полностью » ArianeGroup: прототип многоразовой ракеты Themis-1 доставлен на космодром Эсрейндж сегодня в 1:22

Сто метров, которые решат судьбу Европы в космической гонке

Европа представила первый шаг к созданию многоразовой ракеты: прототип Themis готовится к испытаниям в Швеции и открывает новую страницу в космической гонке.

Читать полностью » NASA: миссия VIPER к южному полюсу Луны перенесена на 2027 год сегодня в 0:31

На складе пылился обречённый аппарат — теперь его готовят к полёту на Луну

NASA готово спасти уникальный лунный проект VIPER, и теперь многое зависит от частных компаний, которые могут переписать историю космоса.

Читать полностью » Телескоп Уэбб обнаружил необычные структуры в атмосфере Сатурна вчера в 23:43

Что происходит с Сатурном? Телескоп Уэбб зафиксировал необычные явления в атмосфере планеты

На Сатурне впервые замечены тёмные "бусины" и асимметричная "звезда" в атмосфере. Уэбб показал структуры, которых учёные никогда прежде не видели.

Читать полностью » Обнаружена нетронутая гробница с богатым инвентарём у терракотовых воинов вчера в 23:11

16-тонный гроб в Китае шокировал археологов: что скрывают золотые верблюды и нефрит в могиле

В Китае найден гигантский гроб с золотыми верблюдами и нефритом. Учёные предполагают, что он может принадлежать принцу Гао, сыну Цинь Шихуанди.

Читать полностью » В Оберлёстерне найдены курганы, сочетающие традиции двух цивилизаций вчера в 22:38

Загадка древних курганов: в Германии раскрыли секрет, как кельты и римляне жили вместе

В Оберлёстерне археологи нашли курганы и виллы, где переплетаются кельтские и римские традиции. Это помогает понять корни европейской идентичности.

Читать полностью » Во дворце Асархаддона раскопали гигантскую статую ламассу, превосходящую все известные аналоги вчера в 22:05

Врата в древний мир открылись: в Мосуле найдена колоссальная статуя, которой нет равных

В Мосуле нашли крупнейшего ассирийского ламассу высотой шесть метров. Эта находка меняет представление о масштабах искусства Ассирии.

Читать полностью » Клад IV века из медных монет пролил свет на восстание Галла в Галилее вчера в 21:59

Тайник, который молчал 1600 лет: в Израиле нашли клад, раскрывший тайну восстания против Рима

В Галилее найден клад медных монет IV века, спрятанный в туннелях Хукока. Он стал первым археологическим подтверждением восстания Галла.

Читать полностью »

Новости
Туризм

От Ярославля до Карелии: города России, ставшие съёмочными площадками
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Ольга Яблокова: вращение обруча не сжигает жир на животе локально
Красота и здоровье

Врач Балалаева: ибупрофен противопоказан в третьем триместре из-за риска для плода
Еда

Салат с киноа, креветками и помидорами обеспечивает организм необходимым белком
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков назвал бактерии основной причиной гастрита и рака желудка
Еда

Картофельная запеканка с рыбой сохраняет сочность благодаря молочному соусу
Дом

Эксперты рассказали, как правильно выбрать канцелярские ножницы для дома
Технологии

Google подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Firebase Studio — Rusprofile
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet