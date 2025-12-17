Рожать во время учёбы больше не страшно: Приморье отменяет главный барьер для студентов

В Приморском крае решили расширить поддержку студентов, которые становятся родителями, сделав акцент не на доходах семьи, а на самом факте рождения ребёнка во время обучения. Новые правила вступят в силу уже через год и затронут как вузы, так и колледжи. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Выплаты увеличат и упростят условия

Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли закон, предусматривающий увеличение ежемесячной выплаты студентам за рождение ребёнка с 10 до 15 тысяч рублей. Новые нормы начнут действовать с 2026 года и будут распространяться на студентов очной формы обучения.

Право на получение выплаты получит один из родителей — мать или отец ребёнка, обучающийся в вузе либо в государственной профессиональной образовательной организации. Одним из ключевых изменений стало отменённое ограничение по уровню дохода семьи, которое ранее было обязательным условием.

"С 2026 года право на выплату получат мать или отец ребенка — студент очной формы обучения как вузов, так и государственных профессиональных образовательных организаций. Ограничение по уровню дохода отменяется. Условие получения ежемесячной выплаты — постановка матери на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Размер ежемесячной выплаты составит 15 тыс. рублей", — пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Что изменится для нынешних получателей

Власти региона уточнили, что действующий порядок поддержки для части студентов сохранится. В настоящее время выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется студентам очной формы обучения вузов Приморского края, воспитывающим ребёнка до трёх лет, при условии, что доход семьи ниже прожиточного минимума.

Эти правила продолжат действовать для тех, кто уже получает выплату, а также для студентов, у которых дети родились до 1 января 2026 года. Таким образом, изменения не ухудшат положение действующих получателей поддержки.

Сроки действия новой меры

Новые условия будут применяться к студентам, ставшим родителями начиная с 1 января 2026 года. При этом мера поддержки носит срочный характер и будет действовать до 31 декабря 2028 года.

В правительстве Приморского края подчёркивают, что повышение выплаты и отказ от критерия доходов направлены на стимулирование рождаемости среди молодёжи и снижение финансовой нагрузки на студентов, совмещающих обучение и воспитание детей.