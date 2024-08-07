66-летняя певица Рымбаева раскрыла секрет своей молодости

Певица Роза Рымбаева, которой в этом году исполнится 67 лет, раскрыла секрет своей молодости. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

По словам знаменитости, своими прекрасными внешними данными она обязана генам.

"У меня генетика хорошая. Родители были стройные, красивые. Я пошла в них", — заявила звезда.

Напомним, что Роза Рымбаева является одной из наиболее популярных певиц Советского Союза. За свою карьеру знаменитость удостоилась множества почётных наград. Среди них — орден "Парасат", звание "Герой труда Казахстана" и другие.

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