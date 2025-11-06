Летний сезон на курорте Роза Хутор оказался рекордным

Летний сезон на курорте "Роза Хутор" стартовал 29 апреля и продлился до 4 ноября.

За это время "Роза Хутор" посетили свыше 1 033 187 гостей. Загрузка отелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5%, превысив 75%. Количество бронирований через сайты гостиниц и сайт курорта rosakhutor. ru увеличилось на 25%, через онлайн-турагентства — на 10%. В летнем сезоне "Роза Хутор" открыл 27 пешеходных троп общей протяженностью 64 км. Одной из главных точек притяжения стал парк водопадов "Менделиха" — в нём побывали более 463 тысяч человек. Кемпинг "Нахазо" на южном склоне хребта Аибга с 1 июля по 9 октября принял 3346 гостей.

"Курорт "Роза Хутор" уверенно чувствует себя в статусе круглогодичного. Наш ключевой приоритет — природный туризм. Стабильный турпоток доказывает: организованный отдых, бережный к окружающей среде, востребован. Значит, мы движемся в верном направлении". - отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Константин Нестеров.

Летний сезон на "Роза Хутор" был насыщен культурными и спортивными событиями. Традиционный фестиваль южной кухни "Гастрофест" собрал 12 000 участников, фестиваль спорта и музыки "Нью Стар уикенд" — более 13 000 гостей, фестиваль трейлранинга "Роза Вайлд Фест" — 3 050 любителей спорта. С 7 июня по 23 августа каждую субботу проходили детские любительские открытые состязания Кубка "Хуторёнок". За 10 этапов мастерство показали 1 800 ребят от 3 до 14 лет.

Зимний сезон на "Роза Хутор" открывается 1 декабря для пеших прогулок в горах. Катание на лыжах и сноуборде планируется запустить с 19 декабря. С этого дня, если позволят погодные условия, будут открыты для катания горнолыжные трассы курорта.

"Роза Хутор" предложит гостям самую большую зону катания в России — 52 трассы всех уровней сложности протяженностью 105 километров. В горнолыжной школе проведут групповые и индивидуальные занятия более 200 инструкторов, сертифицированных Национальной лигой инструкторов. Для гостей с трех лет открыт клуб "Егорка" — тренировки проходят на специально оборудованном склоне. В восьми пунктах проката горнолыжного оборудования будет представлено более 4000 комплектов для любого уровня катания.

"Роза Хутор" продолжит внедрение новых услуг на основе искусственного интеллекта, включая систему Yeti. Coach для повышения навыков катания и сервис, позволяющий отслеживать загрузку трасс. Среди активностей аprès-ski — горный аттракцион родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, семейный каток в Ледовом дворце в Роза Долине, катание на собачьих упряжках в Хаски Хутор, парк альпак "Пача Мама" и другие.

Зимой курорт примет масштабные спортивные и музыкальные фестивали: РОЗАФЕСТ — с 24 января по 1 февраля, Нью Стар Кэмп — с 23 по 29 марта, Кубок России по сноуборду — в марте 2026 года.