Уильям пошёл против крови: что он потребовал от дочерей принца Эндрю

Принц Уильям оказался в центре новой драмы внутри британской королевской семьи. По сообщениям Daily Mail, наследник престола якобы провёл разговор с дочерьми принца Эндрю — принцессами Беатрис и Евгенией — и поставил перед ними непростое условие. Согласно источникам, Уильям дал понять, что терпение дворца на исходе: если их отец не согласится покинуть резиденцию Ройал-Лодж, вопрос о статусе их титулов может быть пересмотрен.

Давление на фоне скандала

История с участием герцога Йоркского вновь набрала обороты после того, как появились слухи о его возможном выселении из Ройал-Лодж. Эта резиденция считается одной из самых престижных на территории Виндзорского парка. Однако её содержание обходится дорого, а сам принц Эндрю уже давно не выполняет официальных обязанностей. Поэтому дворец, по данным инсайдеров, стремится пересмотреть условия его проживания.

Журналистка Эмили Мейтлис, известная своим громким интервью с Эндрю для BBC в 2019 году, заявила в подкасте News Agents, что слышала о встрече принца Уильяма с его кузинами.

"Вы должны заставить своего отца переехать из Ройал-Лодж. В противном случае мы начнем пересматривать статус ваших собственных титулов", — сказала журналистка Эмили Мейтлис, передавая слова Уильяма.

По словам репортера, на принцесс оказывалось давление, чтобы они убедили отца покинуть резиденцию добровольно.

"Эндрю, как отец, хотел бы, чтобы его дочери были счастливы и сохранили их титулы, что бы ни случилось", — добавила журналистка.

Конфликт интересов и позиция дворца

Вопрос с Ройал-Лодж тянется уже несколько месяцев. Ранее британские СМИ писали, что Карл III и Эндрю должны были встретиться для обсуждения этой темы, но встреча не состоялась. По информации Мейтлис, дворец "занервничал" из-за шумихи в прессе.

Издание Sun UK, впрочем, не подтвердило информацию о встрече Уильяма с Беатрисой и Евгенией. Более того, по словам источников, у принца Уэльского нет полномочий для лишения родственниц их титулов. Такое решение может принять исключительно монарх, а сам король пока не сделал никаких официальных заявлений.

Королевские титулы и возможные последствия

В британской монархии вопросы титулов имеют не только символическое, но и юридическое значение. Потеря титула означает утрату определённых привилегий, включая участие в официальных мероприятиях и доступ к ряду дворовых традиций.

В случае принцесс Беатрис и Евгении речь идёт не о статусе членов королевской семьи, а скорее об их публичной роли. Они уже несколько лет не исполняют официальных обязанностей и живут относительно независимой жизнью, занимаясь благотворительностью и бизнесом.

Однако история с их отцом может негативно сказаться на репутации семьи. Эндрю оказался в центре скандала из-за связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, что вынудило его отойти от публичной жизни. Любые упоминания об этом деле вызывают болезненную реакцию у королевского двора.

А что если Уильям действительно решит действовать?

Если предположить, что Уильям займёт более жёсткую позицию, это станет знаковым моментом для монархии. В будущем именно он унаследует корону, и нынешние события показывают, что принц всё активнее берёт на себя функции, связанные с управлением делами семьи.

Тем не менее, подобные решения редко принимаются спонтанно. В случае Беатрис и Евгении, скорее всего, будет предпринята попытка решить конфликт мирным путём, особенно учитывая, что обе женщины стараются избегать скандалов и поддерживают хорошие отношения с остальными членами семьи.

Мифы и правда о королевских титулах

Миф: принц Уильям может самостоятельно лишить родственников титулов.

Правда: только монарх имеет такие полномочия. Уильям может лишь инициировать обсуждение вопроса. Миф: потеря титула означает изгнание из семьи.

Правда: это касается только официального статуса, но не родственных связей. Миф: принцессы живут за счёт налогоплательщиков.

Правда: они обеспечивают себя самостоятельно, хотя и пользуются определёнными льготами.

FAQ

— Может ли принц Эндрю быть выселен из Ройал-Лодж?

Теоретически да, если решение поддержит король. Однако пока официальных распоряжений нет.

— Что произойдёт, если Беатрис и Евгению лишат титулов?

Они утратят часть официальных привилегий, но сохранят статус потомков монарха и возможность участвовать в частных мероприятиях семьи.

— Почему Уильям вмешался в эту историю?

Скорее всего, он хочет защитить репутацию семьи и снизить давление на двор со стороны общественности.

Исторический контекст

В истории британской монархии уже были случаи лишения титулов. После Первой мировой войны король Георг V лишил некоторых родственников германских титулов из-за их связей с противником. Аналогичные решения принимались и позже — например, при отречении Эдуарда VIII. Таким образом, подобные меры не уникальны, хотя всегда сопровождаются громкими обсуждениями.