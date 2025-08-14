Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
карл III
карл III
© flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:04

Рождение легенды: Карл III увековечил своё имя в игрушке

Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей по £224

Неожиданная новость из королевской семьи Великобритании: Карл III представил эксклюзивную коллекцию плюшевых медведей, которая вряд ли окажется в детских руках. Каждый экземпляр стоит 224,17 фунта стерлингов — примерно 25 тысяч рублей, а приобрести их можно в сувенирном магазине Highgrove House and Gardens.

Мишка с королевским шиком

Автором коллекции стала команда, известная во всём мире по созданию легендарного медвежонка Паддингтона. Игрушка выполнена из серебристого мохера и хлопкового вельвета, а её образ продуман до мельчайших деталей. На груди — королевский вензель, орденская лента и точная копия звезды ордена Подвязки, которую Карл III носил во время своей коронации.

"Это коллекционное изделие создано в честь короля и его службы в ВВС и ВМС", — отмечается в описании на официальном сайте.

Всего выпустят 1948 медведей — число выбрано не случайно: именно в этом году родился монарх.

Только для ценителей

Производитель честно предупреждает — это сувенир, а не игрушка для игр. Медведь предназначен исключительно для взрослых коллекционеров. Такой подход соответствует традициям создания предметов роскоши, связанных с королевской семьёй: ограниченный тираж, уникальные материалы и исторические отсылки.

Король и культура

Карл III не ограничивается только сувенирной продукцией. Недавно он объединился с актёром Идрисом Эльбой для работы над документальным фильмом о благотворительной организации The King's Trust. Её Карл основал ещё в 1976 году, будучи принцем Чарльзом. За десятилетия фонд оказал помощь тысячам молодых людей из уязвимых сообществ, предоставив им образование, наставничество и поддержку в карьере.

