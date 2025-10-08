Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
принц Гарри
принц Гарри
© commons.wikimedia.org by Defensie is licensed under CC0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:30

Без короны и без защиты: принц Гарри снова оказался лицом к лицу с опасной поклонницей

Daily Mail: принц Гарри столкнулся с навязчивой поклонницей во время визита в Лондон

Принц Гарри вновь оказался в центре тревожного инцидента — во время визита в Лондон к нему дважды приблизилась навязчивая поклонница. История, описанная в Daily Mail, показала, насколько уязвимым может оказаться даже человек с титулом, если внимание к нему выходит за рамки обычного интереса.

Опасная встреча в Лондоне

Во время сентябрьского визита в британскую столицу принц Гарри участвовал в церемонии награждения благотворительной организации WellChild. В тот вечер женщина-сталкер сумела пройти в охраняемую зону отеля, где проходило мероприятие. Она подошла на расстояние нескольких метров, прежде чем её заметили сотрудники службы безопасности. Второй эпизод произошёл через два дня, когда принц посещал Исследовательский центр по изучению взрывных травм. На этот раз навязчивая гостья снова оказалась рядом, хотя рядом не было полицейских.

По данным издания, неизвестная давно проявляла болезненную одержимость герцогом Сассекским. В списках частного детективного агентства, сотрудничающего со службой безопасности Гарри, её имя значится как одной из фанатичных преследовательниц членов королевской семьи. Говорят, она появлялась на его мероприятиях в разных странах — от Великобритании до Нигерии, где принц бывал весной 2024 года.

Кто защищает принца сегодня

После переезда Гарри и Меган Маркл в США в 2020 году, государственная охрана, финансируемая из бюджета Великобритании, была для них снята. Теперь безопасность герцога оплачивается им лично, за исключением редких случаев, когда британская полиция временно предоставляет сопровождение. Так, во время сентябрьской церемонии WellChild столичная полиция выделила охрану на один день, но после этого принц оставался без государственной защиты.

По сведениям источников Daily Mail, герцог признался близким, что чувствовал себя "брошенным" и уязвимым. Несмотря на то, что его команда частных телохранителей действует профессионально, отсутствие формальной поддержки от британских служб усилило тревогу.

Оценка рисков и ошибки системы

Бывший руководитель контртеррористического управления Великобритании Нил Басу назвал решение не проводить оценку рисков для герцога ошибкой.

"Угроза со стороны одержимых лиц является самой сложной для предотвращения", — отметил бывший глава контртеррористического управления Нил Басу.

По словам Басу, в подобных случаях необходима координация между полицией, специалистами по безопасности и психиатрами, поскольку поведение сталкеров часто непредсказуемо. Даже при строгом контроле такие люди могут находить лазейки — особенно если знают маршруты или распорядок дня своей жертвы.

Психология одержимости

Эксперты по безопасности отмечают, что случаи навязчивого преследования знаменитостей и членов королевских семей участились. Так называемый синдром эротомании, при котором человек убеждён, что объект его интереса "взаимно влюблён", встречается чаще, чем кажется. Подобные случаи происходили с актёрами, политиками и музыкантами, но для представителей монархий угроза особенно высока из-за публичности их жизни.

Психологи советуют звёздам и публичным фигурам не игнорировать такие проявления: даже если человек кажется безобидным, ситуация может быстро выйти из-под контроля.

Сравнение систем охраны

Страна Кто финансирует охрану Особенности
Великобритания Государство (только для действующих членов королевской семьи) Частные визиты не оплачиваются
США Личная инициатива и частные компании Большая свобода выбора, но высокая стоимость
Канада Государственная поддержка ограничена Охрана предоставляется лишь во время официальных визитов
Франция Смешанная система Государство может временно выделить защиту при угрозах

Как действовать в случае сталкинга

  1. Сообщить о факте - в полицию и службу безопасности.

  2. Избегать контакта - не вступать в диалог, не отвечать на сообщения.

  3. Фиксировать инциденты - сохранять письма, фото, видео.

  4. Ограничить публичность маршрутов - не делиться деталями поездок заранее.

  5. Обратиться к специалисту - психолог поможет снизить стресс и тревогу.

Эти шаги применимы не только к знаменитостям — в мире социальных сетей границы между публичной и частной жизнью стираются, и сталкинг стал проблемой, с которой может столкнуться любой человек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Гарри полагается на частную охрану без формальной поддержки полиции.
    Последствие: отсутствие доступа к оперативной информации о потенциальных угрозах.
    Альтернатива: договорённость между его частной службой безопасности и британскими структурами для обмена данными.

  • Ошибка: игнорирование оценок психического состояния сталкеров.
    Последствие: повышенный риск непредсказуемых действий.
    Альтернатива: подключение психологов и специалистов по профайлингу.

  • Ошибка: публичные мероприятия без обязательного кордона.
    Последствие: возможность для злоумышленников приблизиться.
    Альтернатива: гибридная модель охраны, сочетающая полицейское присутствие и частную безопасность.

А что если Гарри вернётся под государственную защиту?

Если бы принцу вновь предоставили охрану на постоянной основе, расходы британского бюджета выросли бы примерно на £3 млн в год. Это вызвало бы волну общественных споров: стоит ли налогоплательщикам оплачивать безопасность человека, отказавшегося от королевских обязанностей? Однако сторонники этой идеи утверждают, что защита — это не привилегия, а необходимость, ведь Гарри остаётся символической фигурой, чьи действия активно освещаются прессой.

Плюсы и минусы частной охраны

Плюсы Минусы
Гибкость и конфиденциальность Высокая стоимость
Возможность подбирать команду Нет доступа к государственным базам угроз
Более свободные методы работы Ограниченные юридические полномочия
Мгновенная реакция в экстренных ситуациях Не всегда эффективна при массовых мероприятиях

FAQ

Как сейчас организована охрана принца Гарри?
Он нанимает частных телохранителей, оплачивая все расходы самостоятельно. Иногда британская полиция выделяет сопровождение на короткий срок.

Почему у него отозвали государственную охрану?
После отказа от королевских обязанностей и переезда в США государство решило, что он больше не имеет права на постоянную защиту за счёт бюджета.

Можно ли вернуть охрану обратно?
Теоретически — да, но только по решению правительства и после официального признания, что угроза его жизни "значительна и подтверждена".

Мифы и правда

  • Миф: частная охрана всегда менее эффективна.
    Правда: многое зависит от уровня подготовки. Частные службы, работающие с бывшими спецагентами, нередко действуют точнее, чем государственные структуры.

  • Миф: сталкеры опасны только для знаменитостей.
    Правда: число дел о преследовании обычных людей растёт каждый год. Особенно часто сталкинг происходит в соцсетях.

  • Миф: если человек не агрессивен, угрозы нет.
    Правда: навязчивое поведение может перерасти в физическое насилие без предупреждения.

Исторический контекст

Инциденты со сталкерами преследовали британскую королевскую семью и раньше. Принцесса Диана неоднократно сталкивалась с агрессивными папарацци и навязчивыми фанатами, а в 2017 году злоумышленник пытался проникнуть в Букингемский дворец. После этого протокол безопасности был пересмотрен, но внимание к монархам остаётся колоссальным.

Три интересных факта

  1. Гарри получил лицензию на владение оружием в США — не ради охоты, а для самообороны.

  2. Его личная охрана состоит из бывших сотрудников SAS и морской пехоты.

  3. В Нигерии принца сопровождали только два телохранителя, что вызвало недоумение местных властей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в картине сегодня в 10:13
Доброе лицо, стальной характер: Мэтт Диллон сыграл человека, который превратил Сталлоне в легенду

Мэтт Диллон воплотит образ отца Сильвестра Сталлоне в фильме о создании "Рокки" — истории, где настойчивость, талант и вера в себя важнее славы и денег.

Читать полностью » Шеф-повар Константин Ивлев впервые прокомментировал расставание со второй женой Валерией Куденковой сегодня в 9:15
Шеф без любви: Ивлев признался, почему отпустил молодую жену и не жалеет

Константин Ивлев впервые рассказал, почему его брак с молодой женой подошел к концу, и объяснил, как им удалось сохранить дружбу после развода.

Читать полностью » Источник DailyMail сообщил о кризисе в отношениях Арианы Гранде и Итана Слейтера сегодня в 8:08
Карма догнала Ариану Гранде: роман, начавшийся со скандала, трещит по швам

От романа, начавшегося со скандала, до слухов о расставании — что происходит между Арианой Гранде и Итаном Слейтером сегодня.

Читать полностью » Тейлор Свифт подтвердила, что подготовка к свадьбе с Трэвисом Келси идёт полным ходом сегодня в 7:03
Невеста, которая поёт сама себе марш Мендельсона: как Тейлор Свифт превращает подготовку к свадьбе в шоу

Тейлор Свифт впервые рассказала, как проходит подготовка к её свадьбе с Трэвисом Келси, и намекнула, кто исполнит главную песню на церемонии.

Читать полностью » Киллиан Мерфи заявил, что сегодня в 6:57
"Оскар" ничего не изменил: Киллиан Мерфи шокировал признанием после триумфа

После триумфа в "Оппенгеймере" Киллиан Мерфи признался, что "Оскар" не изменил его жизнь. Почему актёр не спешит пользоваться славой — в нашем материале.

Читать полностью » Эшли Джадд сыграет мать футболиста с синдромом Дауна в фильме сегодня в 5:08
Ген победы в крови: Эшли Джадд сыграет мать, которая научила сына невозможному

Фильм "21 Down" расскажет историю семьи, сумевшей воплотить мечту сына с синдромом Дауна и доказать, что любовь и вера способны изменить всё.

Читать полностью » The Business of Fashion обновил рейтинг BoF 500 сегодня в 4:12
Мода больше не про подиум, а про власть: кто реально управляет вкусами мира по версии BoF 500

The Business of Fashion представил BoF 500 — рейтинг, который ежегодно показывает, кто диктует правила моды. В 2025 году в него вошли новые имена и неожиданные герои.

Читать полностью » Юрий Лоза раскритиковал юбилейный концерт Клавы Коки, назвав его преждевременным сегодня в 3:48
Пластик против винила: Лоза взорвался из-за юбилея Клавы Коки

Юрий Лоза раскритиковал Клаву Коку за концерт в честь 10-летия творчества. Почему певец считает, что молодым артистам рано отмечать юбилеи?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Приподнятые грядки повышают урожайность и экономят время садоводов — объяснила агроном Ольга Кузнецова
Наука
В комете 3I/ATLAS обнаружено переменное соотношение никеля и железа
Дом
Как навести порядок в кладовке и под кроватью: советы по долговременному хранению
Наука
Шансы найти разумную жизнь у звёзд типа Солнца в 1600 раз выше
Дом
Идеально отглаженная рубашка: ошибки, которых стоит избегать при глажке
Дом
Выбор робота-пылесоса: главные характеристики и ошибки при покупке
Спорт и фитнес
Интервальная тренировка на все группы мышц за 7 минут
Общество
HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, какие навыки станут ключевыми для молодых специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet