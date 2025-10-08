Без короны и без защиты: принц Гарри снова оказался лицом к лицу с опасной поклонницей

Принц Гарри вновь оказался в центре тревожного инцидента — во время визита в Лондон к нему дважды приблизилась навязчивая поклонница. История, описанная в Daily Mail, показала, насколько уязвимым может оказаться даже человек с титулом, если внимание к нему выходит за рамки обычного интереса.

Опасная встреча в Лондоне

Во время сентябрьского визита в британскую столицу принц Гарри участвовал в церемонии награждения благотворительной организации WellChild. В тот вечер женщина-сталкер сумела пройти в охраняемую зону отеля, где проходило мероприятие. Она подошла на расстояние нескольких метров, прежде чем её заметили сотрудники службы безопасности. Второй эпизод произошёл через два дня, когда принц посещал Исследовательский центр по изучению взрывных травм. На этот раз навязчивая гостья снова оказалась рядом, хотя рядом не было полицейских.

По данным издания, неизвестная давно проявляла болезненную одержимость герцогом Сассекским. В списках частного детективного агентства, сотрудничающего со службой безопасности Гарри, её имя значится как одной из фанатичных преследовательниц членов королевской семьи. Говорят, она появлялась на его мероприятиях в разных странах — от Великобритании до Нигерии, где принц бывал весной 2024 года.

Кто защищает принца сегодня

После переезда Гарри и Меган Маркл в США в 2020 году, государственная охрана, финансируемая из бюджета Великобритании, была для них снята. Теперь безопасность герцога оплачивается им лично, за исключением редких случаев, когда британская полиция временно предоставляет сопровождение. Так, во время сентябрьской церемонии WellChild столичная полиция выделила охрану на один день, но после этого принц оставался без государственной защиты.

По сведениям источников Daily Mail, герцог признался близким, что чувствовал себя "брошенным" и уязвимым. Несмотря на то, что его команда частных телохранителей действует профессионально, отсутствие формальной поддержки от британских служб усилило тревогу.

Оценка рисков и ошибки системы

Бывший руководитель контртеррористического управления Великобритании Нил Басу назвал решение не проводить оценку рисков для герцога ошибкой.

"Угроза со стороны одержимых лиц является самой сложной для предотвращения", — отметил бывший глава контртеррористического управления Нил Басу.

По словам Басу, в подобных случаях необходима координация между полицией, специалистами по безопасности и психиатрами, поскольку поведение сталкеров часто непредсказуемо. Даже при строгом контроле такие люди могут находить лазейки — особенно если знают маршруты или распорядок дня своей жертвы.

Психология одержимости

Эксперты по безопасности отмечают, что случаи навязчивого преследования знаменитостей и членов королевских семей участились. Так называемый синдром эротомании, при котором человек убеждён, что объект его интереса "взаимно влюблён", встречается чаще, чем кажется. Подобные случаи происходили с актёрами, политиками и музыкантами, но для представителей монархий угроза особенно высока из-за публичности их жизни.

Психологи советуют звёздам и публичным фигурам не игнорировать такие проявления: даже если человек кажется безобидным, ситуация может быстро выйти из-под контроля.

Сравнение систем охраны

Страна Кто финансирует охрану Особенности Великобритания Государство (только для действующих членов королевской семьи) Частные визиты не оплачиваются США Личная инициатива и частные компании Большая свобода выбора, но высокая стоимость Канада Государственная поддержка ограничена Охрана предоставляется лишь во время официальных визитов Франция Смешанная система Государство может временно выделить защиту при угрозах

Как действовать в случае сталкинга

Сообщить о факте - в полицию и службу безопасности. Избегать контакта - не вступать в диалог, не отвечать на сообщения. Фиксировать инциденты - сохранять письма, фото, видео. Ограничить публичность маршрутов - не делиться деталями поездок заранее. Обратиться к специалисту - психолог поможет снизить стресс и тревогу.

Эти шаги применимы не только к знаменитостям — в мире социальных сетей границы между публичной и частной жизнью стираются, и сталкинг стал проблемой, с которой может столкнуться любой человек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Гарри полагается на частную охрану без формальной поддержки полиции.

Последствие: отсутствие доступа к оперативной информации о потенциальных угрозах.

Альтернатива: договорённость между его частной службой безопасности и британскими структурами для обмена данными.

Ошибка: игнорирование оценок психического состояния сталкеров.

Последствие: повышенный риск непредсказуемых действий.

Альтернатива: подключение психологов и специалистов по профайлингу.

Ошибка: публичные мероприятия без обязательного кордона.

Последствие: возможность для злоумышленников приблизиться.

Альтернатива: гибридная модель охраны, сочетающая полицейское присутствие и частную безопасность.

А что если Гарри вернётся под государственную защиту?

Если бы принцу вновь предоставили охрану на постоянной основе, расходы британского бюджета выросли бы примерно на £3 млн в год. Это вызвало бы волну общественных споров: стоит ли налогоплательщикам оплачивать безопасность человека, отказавшегося от королевских обязанностей? Однако сторонники этой идеи утверждают, что защита — это не привилегия, а необходимость, ведь Гарри остаётся символической фигурой, чьи действия активно освещаются прессой.

Плюсы и минусы частной охраны

Плюсы Минусы Гибкость и конфиденциальность Высокая стоимость Возможность подбирать команду Нет доступа к государственным базам угроз Более свободные методы работы Ограниченные юридические полномочия Мгновенная реакция в экстренных ситуациях Не всегда эффективна при массовых мероприятиях

FAQ

Как сейчас организована охрана принца Гарри?

Он нанимает частных телохранителей, оплачивая все расходы самостоятельно. Иногда британская полиция выделяет сопровождение на короткий срок.

Почему у него отозвали государственную охрану?

После отказа от королевских обязанностей и переезда в США государство решило, что он больше не имеет права на постоянную защиту за счёт бюджета.

Можно ли вернуть охрану обратно?

Теоретически — да, но только по решению правительства и после официального признания, что угроза его жизни "значительна и подтверждена".

Мифы и правда

Миф: частная охрана всегда менее эффективна.

Правда: многое зависит от уровня подготовки. Частные службы, работающие с бывшими спецагентами, нередко действуют точнее, чем государственные структуры.

Миф: сталкеры опасны только для знаменитостей.

Правда: число дел о преследовании обычных людей растёт каждый год. Особенно часто сталкинг происходит в соцсетях.

Миф: если человек не агрессивен, угрозы нет.

Правда: навязчивое поведение может перерасти в физическое насилие без предупреждения.

Исторический контекст

Инциденты со сталкерами преследовали британскую королевскую семью и раньше. Принцесса Диана неоднократно сталкивалась с агрессивными папарацци и навязчивыми фанатами, а в 2017 году злоумышленник пытался проникнуть в Букингемский дворец. После этого протокол безопасности был пересмотрен, но внимание к монархам остаётся колоссальным.

