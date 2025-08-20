Новый переезд Уильяма и Кейт: Виндзорский парк готовится к переменам

Переезды — дело хлопотное даже для королевских особ. Виндзор снова оказался в центре внимания: принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми собираются сменить дом. Но их новые планы неожиданно затронули и простых жителей, живших по соседству.

Новый адрес для семьи Уэльских

Согласно сообщениям британской прессы, королевская семья планирует перебраться в особняк Форт-Лодж. Дом расположен в живописном Виндзорском парке, насчитывает восемь спален и оценивается примерно в 21 миллион долларов.

"Виндзор стал их домом", — отметил источник, подчеркнув, что семья не собирается покидать этот район.

Сейчас Уильям и Кейт проживают в Adelaide Cottage неподалёку от Виндзорского замка. Они переехали туда в 2022 году, главным образом ради удобства детей, которые учатся в частной школе Лэмбрук. Однако в последние годы жизнь в этом доме была омрачена личными трудностями. В частности, в прессе упоминалось, что именно здесь семья переживала тяжёлый период, связанный с диагнозом рака у Кейт.

Соседям пришлось съехать

Планы переезда королевской четы коснулись и их соседей. Две семьи, жившие в коттеджах рядом с Форт-Лодж, получили предложение покинуть жильё.

"Им сказали съехать. Полагаю, их перевезли в другое место, но их поставили перед фактом, что они должны переехать", — рассказал источник Daily Mail.

По информации издания, дома, где они проживали, принадлежали Crown Estate, а жителям предложили аналогичные или более комфортабельные варианты в том же районе. При этом принц и принцесса Уэльские взяли на себя все расходы по переезду, чтобы для людей это не стало финансовым ударом.

Что известно о Форт-Лодже

Форт-Лодж — это не только просторный особняк, но и место с богатой историей. Он расположен в уединённой части Виндзорского парка и окружён обширными зелёными лугами. Особняк неоднократно упоминался в британской хронике как одно из престижных владений Crown Estate.

Газета The Sun отмечает, что именно желание найти новое, более комфортное жильё после непростого года подтолкнуло семью к решению о смене резиденции. По данным издания, переезд состоится уже в конце этого года.