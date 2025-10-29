Конец эпохи дворцовых поблажек: как принцу Эндрю ищут жильё попроще

Королевская семья Великобритании вновь оказалась в центре внимания. На этот раз поводом стало будущее Ройал-Лодж — особняка, где уже более двух десятилетий проживает принц Эндрю. По данным британских СМИ, король Карл III всерьёз намерен переселить брата и его бывшую супругу Сару Фергюсон в другое жилище.

Вопрос переезда обсуждается уже несколько месяцев, и в королевской резиденции, по словам источников, нарастает напряжение.

"Никто на самом деле не знает, как всё пройдет во дворце", — сообщил инсайдер The Sun.

Почему Эндрю должен покинуть Ройал-Лодж

Ройал-Лодж — просторный особняк в Виндзорском поместье, где Эндрю жил с 2003 года. Формально он арендовал его у Короны, однако арендная плата не вносилась с момента заключения договора. Этот факт стал главным аргументом для Карла III, который требует пересмотреть порядок проживания в резиденциях королевской семьи.

Монарх, по данным издания The Telegraph, считает несправедливым, что принц Эндрю пользуется огромным имением, не оплачивая его содержание, тогда как другие члены семьи вынуждены соблюдать строгие финансовые правила.

Возможные варианты нового жилья

Одним из предложений стало переселение принца и его бывшей жены в Фрогмор-коттедж — дом, ранее принадлежавший Меган Маркл и принцу Гарри. Это уютный двухэтажный коттедж на территории Виндзорского парка, полностью отремонтированный и оснащённый современной системой безопасности.

Вторым возможным вариантом рассматривается коттедж Аделаида — прежний дом принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Семья Уэльских недавно переехала в более просторное жильё, освободив этот дом.

По информации британских изданий, оба объекта находятся в хорошем состоянии и не требуют дополнительных расходов на ремонт или усиление охраны, что особенно важно в условиях сокращения бюджета королевского двора.

Почему Эндрю не спешит съезжать

По словам близких к принцу источников, Эндрю не хочет покидать Виндзор. Он предпочитает оставаться неподалёку от своих дочерей — принцесс Беатрис и Евгении, которые живут в Лондоне. Кроме того, Ройал-Лодж для него — символ стабильности после череды скандалов, связанных с утратой титулов и официальных обязанностей.

Однако король Карл III, по сообщениям СМИ, не намерен идти на уступки. Он стремится оптимизировать расходы, а также упорядочить распределение королевских владений.

"В этом году они испытывали колоссальное напряжение и нуждаются в отдыхе друг от друга. Это новое начало для них обоих", — пояснил источник.

Таблица "Сравнение" возможных резиденций

Резиденция Расположение Площадь Особенности Состояние Ройал-Лодж Виндзор около 30 комнат Исторический особняк XVIII века Требует содержания Фрогмор-коттедж Виндзорский парк 5 спален Современный ремонт, охраняемая территория Отличное Коттедж Аделаида Виндзор 4 спальни Близость к резиденции Уэльских Хорошее

А что если Эндрю откажется?

Сценарий отказа может вызвать резонанс не только в британской прессе, но и в парламенте. В случае несогласия с решением короля вопрос аренды Ройал-Лодж может стать предметом публичных слушаний. Кроме того, обсуждается возможность введения фиксированной платы за проживание членов королевской семьи в резиденциях, финансируемых из бюджета.

Исторический контекст

Ройал-Лодж имеет долгую историю. Когда-то здесь проживала королева-мать, а после её смерти в 2002 году особняк был передан принцу Эндрю. С тех пор дом стал не только местом жительства, но и символом его независимости от двора.

После скандала с делом Джеффри Эпштейна принц утратил официальные обязанности и большую часть доходов. Его возвращение в публичную жизнь стало маловероятным, а значит, необходимость в огромном поместье выглядит всё менее оправданной.

Часто задаваемые вопросы

— Почему Карл III хочет переселить брата?

Чтобы сократить расходы и упорядочить использование королевской недвижимости.

— Что будет с Ройал-Лодж после переезда?

Его могут использовать для официальных приёмов или временного размещения гостей двора.

— Может ли Эндрю отказаться?

Да, но в этом случае решение вопроса перейдёт на уровень парламента и Королевского совета.

— Где живут его дочери?

Принцессы Беатрис и Евгения обитают в Лондоне и часто навещают родителей.

Мифы и правда

Миф 1: Эндрю лишился всех королевских льгот.

Правда: он действительно утратил титулы и обязанности, но остаётся членом семьи и имеет право на жильё.

Миф 2: Ройал-Лодж принадлежит лично Эндрю.

Правда: дом находится в управлении Короны и не является частной собственностью принца.

Миф 3: Фрогмор-коттедж находится в плохом состоянии.

Правда: здание недавно прошло капитальный ремонт и полностью готово к заселению.

Интересные факты

Фрогмор-коттедж был подарен Меган и Гарри королевой Елизаветой II после их свадьбы в 2018 году. Сара Фергюсон активно занимается литературой — она автор нескольких детских книг и романов. Несмотря на развод, Эндрю и Сара сохранили дружеские отношения и вместе воспитывали дочерей.

Вне зависимости от исхода спора, ситуация вокруг Ройал-Лодж станет очередной проверкой для британской монархии. Карл III показывает, что эпоха бесконтрольных привилегий для родственников осталась в прошлом — теперь на первый план выходит ответственность и прозрачность.