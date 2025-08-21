Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:41

Уникальный Range Rover королевы Елизаветы II с наддувным V8 выходит на аукцион

На аукционе Silverstone Festival 2025 продадут Range Rover Елизаветы II с мотором Jaguar V8

Не многие знают, что королева Великобритании предпочитала сама садиться за руль, а не пользоваться услугами шофёра. В её гараже были как утилитарные Defender с "механикой", так и куда более особенные автомобили. Один из них — Range Rover 2006 года, оснащённый редким для Короны наддувным V8 на 400 л. с. — теперь можно приобрести на аукционе.

Автомобиль с историей

Машина с номером BJ06 ZGM была передана во владение Елизаветы II подразделением Land Rover Special Vehicle Operations весной 2006 года. Как и положено королевскому транспорту, внедорожник получил ряд доработок:

  • Фирменный капотный орнамент в виде серебряного лабрадора с фазаном в зубах — символ королевской охраны собак, устанавливался только на автомобили Елизаветы II.
  • Усиленная электрика и специальные электронные системы для защиты связи и предотвращения взлома.
  • Удобные поручни и подножки, упрощающие посадку.
  • Изменённое багажное отделение, приспособленное для перевозки корги.

Под капотом — особенность

В отличие от большинства "королевских" машин, этот Range Rover оснащён 4,2-литровым компрессорным V8 от Jaguar, выдающим 400 л. с. и работающим в паре с шестиступенчатым автоматом ZF. По данным аукционного дома Iconic Auctioneers, это единственный Range Rover L322 с таким мотором, когда-либо принадлежавший Короне.

Любопытно, что его преемник, зарегистрированный как CK58 NPJ, внешне сохранил черты "наддувной" версии, но получил дизельный V8. После смерти королевы именно этот автомобиль показывали публике, в том числе на Pebble Beach Concours, где на багажнике можно было заметить следы от когтей любимых корги.

Готов к новым владельцам

После службы в королевском гараже BJ06 ZGM перешёл в частные руки. Сегодня, имея пробег 120 000 миль, он вновь ищет владельца. В комплекте — полная история обслуживания и оригинальные документы в фирменном синем кожаном портмоне.

Аукцион Iconic Sale в рамках Silverstone Festival пройдёт 23 августа 2025 года. Для коллекционеров и поклонников британской истории это, пожалуй, уникальный шанс прикоснуться к наследию.

