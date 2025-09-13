Не упустите: свинина в духовке, которая исчезнет с вашего стола

Представьте: кусочки нежной свинины, запечённые с грибами и сыром, которые тают во рту и наполняют кухню неповторимым ароматом. Это блюдо — настоящий хит для семейных обедов или романтических вечеров. Давайте разберёмся, как его приготовить просто и вкусно!

Ингредиенты

Свинина (лучше карбонат): 600 г

Лук: 1 шт.

Замороженные грибы (шампиньоны или лесные): 350 г

Помидоры: 3 шт.

Твёрдый сыр: 200 г

Майонез (или сметана/аджика): 150 г

Соль и сухие специи: по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте свинину на порционные куски толщиной 1,5-2 см. Заморозьте слегка для удобства. Разогрейте духовку до 180°C. Накройте кусочки плёнкой и отбейте молотком. Выложите на застеленный пергаментом противень. Посыпьте солью и специями.

Очистите и нарежьте лук, разложите по мясу. Разморозьте грибы (если отварные) и распределите равномерно. Если грибы не любите, пропустите — блюдо всё равно получится отличным. Намазывайте грибы майонезом, сверху — нарезанные помидоры. Подсолите и отправьте в духовку на 30 минут (время зависит от духовки — читайте советы по ссылке).

Натрите сыр на крупной тёрке (держите в холодильнике для лёгкости). Посыпьте мясо и запекайте ещё 10-15 минут, пока сыр не растает и не станет тянуться.