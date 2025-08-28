Любовь с третьей встречи: как африканская саванна решила судьбу Гарри и Меган

Можно ли влюбиться всего за три свидания? История принца Гарри и Меган Маркл доказывает, что да. Их отношения вышли на новый уровень во время неожиданного путешествия — романтической поездки в Ботсвану, где не было ни интернета, ни комфорта, ни привычных удобств, зато было главное — они вдвоём.

"Третье свидание — и любовь"

В новом сезоне шоу Netflix "С любовью, Меган" герцогиня Сассекская призналась: именно во время их третьей встречи, растянувшейся на пять дней, она поняла, что влюблена в Гарри. Маркл вспоминала, что в национальном парке, среди палаток и дикой природы, им пришлось забыть обо всём привычном.

"Быстро понимаешь, что это за человек, когда живешь с ним в маленькой палатке и вы такие: "О, что это за звук снаружи? Это же слон! Он нас не тронет?"", — рассказала Меган Маркл дизайнеру Тэну Франсу.

Именно там, в африканской саванне, прозвучали первые слова любви. По признанию герцогини, Гарри решился первым произнести "я тебя люблю".

Африканское начало

Для Гарри это путешествие стало настоящей проверкой чувств. Он вспоминал, что был поражён смелостью Меган: после всего двух свиданий она без колебаний согласилась отправиться с ним в пятидневное приключение. Вдали от цивилизации, где даже простейшие удобства отсутствовали, они смогли по-настоящему узнать друг друга.

Не случайно сам принц позже называл эту поездку "переломным моментом" их отношений. Именно там он убедился, что их союз — не мимолётное увлечение.

Домашние традиции и воспоминания

В третьем эпизоде шоу Меган также поделилась историей, далёкой от африканских приключений, но не менее тёплой. Она приготовила яблочные пироги из фруктов собственного сада. Для неё это семейное блюдо стало напоминанием о юности: в годы актёрской карьеры после удачных проб она награждала себя яблочными пирожками из McDonald's.