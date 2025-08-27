Макароны за 25 миллионов: как ужин Меган Маркл превратился в ювелирное шоу

Можно ли приготовить обычные макароны так, чтобы весь мир обсуждал не рецепт, а аксессуары? Меган Маркл доказала, что это вполне реально.

Роскошная кулинария

Американская актриса и супруга принца Гарри решила поделиться с подписчиками простым рецептом пасты с лимонным соком. Но внимание зрителей оказалось приковано не к кастрюле, а к наряду и украшениям герцогини. На видео, опубликованном Daily Mail, Меган готовила ужин в драгоценностях общей стоимостью около 25 миллионов рублей (237 тысяч фунтов стерлингов).

Украшения с историей

Самым заметным аксессуаром стали часы Cartier, которые ранее принадлежали принцессе Диане. Их Меган унаследовала и теперь часто носит в особых случаях. В комплекте к ним — браслет Cartier Love, ставший символом люксового минимализма, и ювелирные изделия бренда Jennifer Meyer. На руках также можно было разглядеть несколько колец, включая то самое — помолвочное кольцо с бриллиантом.

"Часы принцессы Дианы всегда будут особенным напоминанием о семье и традиции", — отмечали ранее поклонники герцогини.

Не только мода, но и символика

Ювелирные украшения давно стали неотъемлемой частью образа Маркл. Они не просто подчеркивают статус, но и несут символический смысл. Так, браслет Cartier Love считается "браслетом вечной привязанности", а выбор изделий Jennifer Meyer знаменитости объясняют личной дружбой актрисы с дизайнером.