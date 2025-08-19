Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:54

Британский трон держится на трости: тайна здоровья Карла III становится всё очевиднее

Карл III всё чаще передвигается с тростью из-за ухудшения здоровья

Как долго монарх может скрывать от публики правду о своем здоровье? Этот вопрос сегодня всё чаще задают в Великобритании, где в последние месяцы заметно ухудшилось самочувствие Карла III.

Трость как необходимость

Если раньше трость была скорее символом статуса или изысканным аксессуаром на официальных портретах, то теперь она стала для короля жизненной опорой.

"Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью", — пояснил собеседник издания Radar Online.

По словам источников, британскому монарху становится всё тяжелее самостоятельно передвигаться по территории своего поместья в Норфолке.

Борьба с болью

Издание также сообщает, что Карл III вынужден прибегать к алкоголю, чтобы хоть немного приглушить боль, вызванную заболеванием. Это решение выглядит отчаянным, но, по словам близких, король испытывает серьёзные страдания. Его усталость заметна даже на официальных мероприятиях, хотя сам монарх старается не показывать слабости.

Желание работать вопреки диагнозу

Ещё в июле приближённые рассказывали, что Карл III изнурён не только болезнью, но и напряжённым графиком. Несмотря на лечение, король по-прежнему настаивает на активном участии в государственных делах. Монарх стремится работать больше, чем позволяют силы, и отказывается делать поблажки себе ради здоровья.

