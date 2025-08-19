Последняя заправка: как исчезла АЗС Николая II после революции

Знаете ли вы, что у последнего российского императора была собственная АЗС? Внутренний двор Зимнего дворца скрывал не только роскошные авто, но и подземное бензохранилище.

Царская заправка: как это устроено

Справа от гаража Николая II находилось бензохранилище на 100 пудов топлива, а над ним — бензораздаточная колонка. Сегодня от неё осталось лишь чугунное основание и водостоки, встроенные в канализацию.

"Гараж цел и сегодня, но взору обычных посетителей он практически недоступен", — отмечает издание "За рулем".

Что стало с гаражом сейчас?

Помещение до сих пор выполняет свою функцию: здесь паркуются машины автотранспортного отдела Эрмитажа.