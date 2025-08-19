Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глициния
Глициния
© forestwander.com by ForestWander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:42

Бывший садовник королей раскрыл 3 секрета, которые превратят ваш сад в цветущий рай — вы удивитесь, как это просто

Секреты обрезки вьющихся растений от королевского садовника: глицинии, клематисы, розы

Весна — это время, когда садоводы по всему миру начинают подготовку к новому сезону, уделяя особое внимание вьющимся растениям. Бывший садовник королевской резиденции Хайгроув Хаус, где проживают Карл III и супруга Камилла, поделился своими секретами, как добиться пышного и обильного цветения.

Специалист подчеркнул важность обрезки, особенно для глициний, клематисов и роз. Для глициний обрезка является ключевым моментом в уходе.

"У глициний, прежде чем они распускают листья, можно увидеть структуру растения. Любой новый росток нужно обрезать до основной ветви, оставляя три или четыре почки. Это стимулирует цветение, а не рост листьев", — объяснил эксперт, раскрывая свои профессиональные секреты.

Вьющимся розам позволительно развиваться свободно, если они взбираются по деревьям, но в небольших садах, где пространство ограничено, необходимо уделить им особое внимание.

Подвязка: предотвращение запутывания

В небольших садах садовник советует подвязывать новые побеги в конце зимы, чтобы избежать запутывания и неуправляемости растений во время сезона. Это помогает создать аккуратный и ухоженный вид.

Перед подвязкой здоровых побегов необходимо удалить больные, отмирающие или сухие ветви, чтобы стимулировать рост новых побегов и цветение.

Для поддержки вьющихся растений Стукс рекомендует установить опоры, такие как ивовые пирамиды или проволочные конструкции, чтобы растения росли аккуратно и могли красиво обвивать опору.

Луковичные растения: пересадка и разделение

Также можно пересадить и разделить отцветшие луковичные растения, чтобы стимулировать их рост и увеличить количество цветов в следующем сезоне. Это поможет создать более пышный и красочный сад.

Бывший королевский садовник также дал общие советы для огородников, которые пригодятся всем любителям садоводства.

Он рекомендует начинать посев овощных семян и проращивание картофеля, что является первым шагом к получению богатого урожая.

Обогащение грядок: перепревший навоз

Для улучшения почвы и повышения урожайности он предложил обогащать грядки перепревшим навозом, который является отличным удобрением.

Также напомнил, что пора привести в порядок зимнецветущие кустарники, которые не были обрезаны в прошлом году. Своевременная обрезка стимулирует их рост и цветение.

Обрезка является одним из ключевых аспектов ухода за растениями, который позволяет контролировать их рост, стимулировать цветение и создавать красивые композиции.

Интересные факты о садоводстве:

Самый большой сад в мире находится в Дубае и занимает площадь более 72 тысяч квадратных метров.
Самый старый сад в мире — сад Кюкенхоф в Нидерландах, который существует с 15 века.
Вертикальное озеленение позволяет выращивать растения в ограниченном пространстве.
Компост — это отличное удобрение для растений, которое можно сделать самостоятельно.

Советы бывшего королевского садовника, представленные в статье, помогут садоводам правильно подготовить вьющиеся растения к новому сезону и добиться пышного цветения. Следуя этим рекомендациям, можно создать красивый и ухоженный сад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как выбрать идеальные растения для живого крыльца: практическое руководство для Вологодской области сегодня в 0:38

Как создать цветущий оазис у крыльца: секреты идеальных растений для Вологодской области

Узнайте, какие растения помогут создать уютный уголок у крыльца в Вологодской области. Откройте для себя секреты выбора зимостойких культур, которых не страшны морозы!

Читать полностью » Крохин: с сентября 2025 года введут новые критерии заброшенности дачных участков в России вчера в 23:22

Дачный участок под угрозой: новые правила определят, чей огород объявят заброшенным

С 2025 года в России появятся чёткие критерии для признания дачного участка заброшенным. Разбираем, что грозит владельцам и в какой ситуации могут изъять землю.

Читать полностью » Садоводам объяснили, почему нельзя копать картофель в дождливую погоду вчера в 22:19

Как выбрать идеальный день для уборки картофеля, чтобы он пролежал до весны

Узнайте, как определить оптимальный момент для уборки картофеля, чтобы он не испортился и сохранил вкус и питательные свойства всю зиму.

Читать полностью » Эксперты напомнили, что нельзя рыхлить и активно поливать растения в августе вчера в 21:16

Какие работы в саду сейчас принесут максимальную пользу

Сейчас лучше отказаться от рыхления и полива, но самое время собирать урожай, подрезать кустарники и готовить сад и клумбы к осеннему сезону.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как разные дрова влияют на вкус мяса на мангале вчера в 20:14

Как выбрать древесину, чтобы мясо стало кулинарным шедевром

Вкус шашлыка зависит не только от маринада. Разные дрова придают мясу особый аромат и вкус — от нежной фруктовой нотки до глубокого насыщенного дыма.

Читать полностью » Летняя обрезка яблонь снижает риск монилиоза за счёт лучшего проветривания кроны вчера в 19:24

Август превращается в кошмар для садоводов: яблоки поражает невидимый гриб

Гриб монилиоз способен уничтожить урожай яблок за считанные недели. Узнайте, как вовремя распознать болезнь и какими методами остановить её развитие.

Читать полностью » Декоративная отсыпка из щебня помогает жителям Орловской области бороться с сорняками вчера в 18:30

Щебень творит чудеса: жители Орловской области нашли простой способ украсить дачу

Декоративная отсыпка из щебня в Орловской области: простой способ украсить участок, избавиться от сорняков и выдержать сезонные капризы.

Читать полностью » Подкормка в конце лета превращает обычную морковь в сладкий и крупный урожай вчера в 17:08

Три недели до сбора: почему именно сейчас нельзя оставлять морковь без внимания

Чтобы морковь выросла крупной и сладкой, август — решающий месяц. Узнайте, какие удобрения использовать и как правильно поливать растения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетолог бьет тревогу: 4 признака испорченного кваса – это опасно для здоровья
Еда

Как сделать банановый торт без печенья: советы по ингредиентам и процессу
Спорт и фитнес

Тренер Peloton Ребекка Кеннеди назвала лучшие функции беговой дорожки для зимних тренировок
Дом

Маленькая кухня и посудомоечная машина: реальный опыт пользования настольной моделью
Еда

Как приготовить кофейный торт — рекомендации шеф-поваров
Наука и технологии

Археологи РАН обнаружили свидетельства торгового пути VIII века: где нашли арабские монеты
Еда

Как приготовить блины с колбасой и сыром: классический рецепт и его вариации
Авто и мото

Эксперты назвали признаки автомобиля с пробегом, работавшего в такси
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru