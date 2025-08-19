Бывший садовник королей раскрыл 3 секрета, которые превратят ваш сад в цветущий рай — вы удивитесь, как это просто

Весна — это время, когда садоводы по всему миру начинают подготовку к новому сезону, уделяя особое внимание вьющимся растениям. Бывший садовник королевской резиденции Хайгроув Хаус, где проживают Карл III и супруга Камилла, поделился своими секретами, как добиться пышного и обильного цветения.

Специалист подчеркнул важность обрезки, особенно для глициний, клематисов и роз. Для глициний обрезка является ключевым моментом в уходе.

"У глициний, прежде чем они распускают листья, можно увидеть структуру растения. Любой новый росток нужно обрезать до основной ветви, оставляя три или четыре почки. Это стимулирует цветение, а не рост листьев", — объяснил эксперт, раскрывая свои профессиональные секреты.

Вьющимся розам позволительно развиваться свободно, если они взбираются по деревьям, но в небольших садах, где пространство ограничено, необходимо уделить им особое внимание.

Подвязка: предотвращение запутывания

В небольших садах садовник советует подвязывать новые побеги в конце зимы, чтобы избежать запутывания и неуправляемости растений во время сезона. Это помогает создать аккуратный и ухоженный вид.

Перед подвязкой здоровых побегов необходимо удалить больные, отмирающие или сухие ветви, чтобы стимулировать рост новых побегов и цветение.

Для поддержки вьющихся растений Стукс рекомендует установить опоры, такие как ивовые пирамиды или проволочные конструкции, чтобы растения росли аккуратно и могли красиво обвивать опору.

Луковичные растения: пересадка и разделение

Также можно пересадить и разделить отцветшие луковичные растения, чтобы стимулировать их рост и увеличить количество цветов в следующем сезоне. Это поможет создать более пышный и красочный сад.

Бывший королевский садовник также дал общие советы для огородников, которые пригодятся всем любителям садоводства.

Он рекомендует начинать посев овощных семян и проращивание картофеля, что является первым шагом к получению богатого урожая.

Обогащение грядок: перепревший навоз

Для улучшения почвы и повышения урожайности он предложил обогащать грядки перепревшим навозом, который является отличным удобрением.

Также напомнил, что пора привести в порядок зимнецветущие кустарники, которые не были обрезаны в прошлом году. Своевременная обрезка стимулирует их рост и цветение.

Обрезка является одним из ключевых аспектов ухода за растениями, который позволяет контролировать их рост, стимулировать цветение и создавать красивые композиции.

Интересные факты о садоводстве:

Самый большой сад в мире находится в Дубае и занимает площадь более 72 тысяч квадратных метров.

Самый старый сад в мире — сад Кюкенхоф в Нидерландах, который существует с 15 века.

Вертикальное озеленение позволяет выращивать растения в ограниченном пространстве.

Компост — это отличное удобрение для растений, которое можно сделать самостоятельно.

Советы бывшего королевского садовника, представленные в статье, помогут садоводам правильно подготовить вьющиеся растения к новому сезону и добиться пышного цветения. Следуя этим рекомендациям, можно создать красивый и ухоженный сад.