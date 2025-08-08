Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:32

Скандал в королевской семье: слухи о драке Гарри и Эндрю дошли до суда

Принц Гарри подал в суд на Daily Mail из-за слухов о драке с принцем Эндрю

Кажется, даже в стенах Букингемского дворца бывают истории, достойные таблоидов. На этот раз в центре внимания оказался принц Гарри, которому пришлось реагировать на неожиданные обвинения — в СМИ появилась версия о том, что он якобы сломал нос своему дяде, принцу Эндрю. Источником слухов стала книга королевского биографа Эндрю Лауни, фрагменты из которой опубликовала газета Daily Mail.

Версия книги: драка и давний конфликт

По утверждению автора, инцидент якобы произошёл ещё в 2013 году. Лауни пишет, что отношения между Гарри и Эндрю всегда были напряжёнными: якобы дядя позволял себе оскорбительные высказывания в адрес Меган Маркл. В книге говорится, что перепалка переросла в физическую ссору, в результате которой Эндрю получил травму носа.

Однако представитель герцога Сассекского опроверг всё, что связано с этой историей.

"Могу сказать вам, что ни то, ни другое не соответствует действительности. Принц Гарри и принц Эндрю никогда не ссорились, и принц Эндрю никогда не давал комментариев о герцогине Сассекской", — заявил он журналу People.

Ответ Гарри: в суд

Юристы принца Гарри уже направили в редакцию Daily Mail официальное письмо с требованием опровержения.

"В статье содержатся грубые неточности, порочащие и клеветнические высказывания. Я могу подтвердить, что юридическое письмо от адвоката принца Гарри было отправлено в Daily Mail", — сообщил представитель герцога.

Это не первый случай, когда Гарри идёт на конфликт с британскими таблоидами. Он неоднократно обвинял прессу в нарушении личных границ и искажении фактов, а также уже выигрывал дела о клевете.

Репутация принца Эндрю

История получила дополнительный резонанс из-за фигуры самого Эндрю. Он считается самым скандальным членом королевской семьи. В январе 2022 года Букингемский дворец лишил его военных званий и официальных обязанностей. Принцу также запретили пользоваться титулом "Его Королевское Высочество" в рабочем контексте.

