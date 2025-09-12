Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Number 10 is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:05

Дом за 21 миллион — и ни одной щели для папарацци: зачем Уильям с Кейт скрываются в Виндзоре

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон продолжают вызывать интерес публики не только как представители британской монархии, но и как семья, которая старается создать уют и безопасность для себя и своих детей. Недавно стало известно, что они готовят новый дом к переезду и уже приняли меры для его защиты от посторонних взглядов.

Переезд в новое поместье

Летом этого года пара объявила о решении покинуть коттедж "Аделаида" и перебраться в просторный особняк в Виндзорском парке. Стоимость недвижимости оценивается примерно в 21 миллион долларов, и к ней уже приковано внимание СМИ и поклонников королевской семьи. По словам источников, Кейт и Уильям хотят завершить переезд к декабрю, чтобы вместе с детьми встретить в новом доме зиму.

Их наследники — 12-летний принц Джордж, 10-летняя принцесса Шарлотта и 7-летний принц Луи — также будут жить в этом поместье, что делает вопрос безопасности особенно актуальным.

Усиленные меры охраны

По данным британских СМИ, Уэльские уделили большое внимание конфиденциальности и защите участка. Вдоль границ территории высаживаются густые деревья и живые изгороди, а также устанавливаются высокие ограждения, скрывающие владения от посторонних глаз.

Mirror сообщает, что с левой стороны дома уже появились строительные леса, а архитекторы вместе с дизайнерами трудятся над внутренней отделкой. Новые ворота, окна и двери, ремонт полов и потолков — всё это включено в план обновления.

Разрешение на изменения

Ещё в июне в Королевский городской совет Виндзора и Мейденхеда поступили заявки на перепланировку. В июле они были одобрены, что дало возможность приступить к реконструкции.

Внутренние работы касаются не только отделки, но и модернизации инженерных систем. Предполагается, что в доме появятся современные решения для безопасности, включая камеры наблюдения и дополнительные датчики движения.

Участие Кейт в обустройстве

По наблюдениям очевидцев, Кейт Миддлтон лично занимается подбором мебели и элементов интерьера. Её видели в одном из мебельных магазинов, где она выбирала предметы для новых комнат. Это говорит о том, что принцесса активно участвует в создании уюта и стремится придать дому личный характер.

Причины переезда

Источники, близкие к семье, утверждают, что решение сменить место жительства связано не только с практическими вопросами. В марте 2024 года у Кейт был диагностирован рак, и новая обстановка должна помочь ей избавиться от тяжёлых ассоциаций, связанных со старым домом.

Переезд в Виндзорский парк воспринимается как новый этап для семьи — возможность начать с чистого листа в более защищённой и спокойной атмосфере.

