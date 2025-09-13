Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Defensie is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:41

Неожиданная цена примирения: что Гарри должен сделать, чтобы вернуть доверие королевской семьи

Возвращение принца Гарри в Великобританию привлекло внимание многих, ведь герцог Сассекский, несмотря на свои откровенные заявления и книги, стремится к примирению с монархией. Однако, по словам специалистов, его отношения с королевской семьей остаются напряженными. Историк и эксперт по вопросам монархии Хьюго Викерс заявил, что в настоящее время королевская семья не доверяет принцу Гарри и сомневается в его искренности.

Проблемы с доверием

Главной причиной этого недоверия является поведение Гарри после его выхода из состава активных членов королевской семьи. Его мемуары, в которых он откровенно рассказывал о личных переживаниях и отношениях с родственниками, вызвали множество недовольства среди монарших кругов. Особенно беспокойство вызывает то, что каждое сказанное в частных беседах слово Гарри может попасть в очередную книгу.

"Гарри не заслуживает доброго отношения, ведь он причинил много репутационного вреда своими мемуарами "Запасной"", — отметил Хьюго Викерс.

По словам Викерса, принц Сассекский нарушил фундаментальные правила конфиденциальности и доверия, что теперь ставит под угрозу возможность восстановления отношений с семьей. Каждый его шаг и каждое его слово воспринимаются как потенциальная угроза для репутации королевской семьи.

Возможно ли примирение?

Историк уверен, что единственный путь для восстановления отношений между Гарри и его родственниками — это искреннее извинение и гарантии о неразглашении личных деталей и разговоров. Викерс подчеркнул, что для принца Гарри было бы важно извиниться перед королем Карлом III, а также перед своим братом, принцем Уильямом. Это шаг мог бы стать первым шагом на пути к восстановлению доверия.

"Не делай мои последние годы несчастными", — так однажды сказал своему сыну король Карл III, намекая на сложность отношений, которые развились после того, как Гарри покинул королевскую семью.

Сложность ситуации заключается в том, что Гарри уже неоднократно публично обсуждал личные вопросы и конфиденциальные беседы с членами семьи, что делает любые попытки наладить связь крайне сложными. Многие считают, что восстановление отношений с королем и принцем Уильямом возможно только при условии, что Гарри возьмет на себя ответственность за свои слова и действия, а также гарантирует, что в будущем не будет раскрывать личные подробности семьи.

