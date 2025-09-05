Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
принцессы беатрис и евгения
принцессы беатрис и евгения
© commons.wikimedia.org by Carfax2 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:04

Летняя идиллия закончилась: ради чего принцесса Беатрис спешит обратно в столицу

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци вернулись в Лондон ради учебы детей

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци и детьми завершили летний сезон в загородном доме и возвращаются к жизни в столице. Такое решение связано прежде всего с учебой детей, ведь осень для семьи — это начало нового школьного этапа.

Лондон вместо загородной идиллии

У супругов есть две резиденции: квартира в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона и просторный дом в Котсуолдсе. Шестикомнатное поместье с бассейном, теннисным кортом и садом обошлось им в 3,5 млн фунтов стерлингов и стало для семьи любимым летним убежищем. Здесь дети проводят каникулы, а сама атмосфера сельской Англии позволяет им отдохнуть от городской суеты.

Осенью же приоритеты меняются. Чтобы у Сиенны, Афины и Вольфи не возникало проблем с посещением школ, Беатрис и Эдоардо решают жить ближе к учебным заведениям. Так в сентябре семья снова перебирается в Лондон.

Семейные традиции

Летние месяцы Беатрис и Эдоардо проводят активно. Они не ограничиваются отдыхом в Котсуолдсе, а традиционно навещают замок Балморал в Шотландии, где собираются многие члены королевской семьи. Эта поездка давно стала символом семейного единства и привязанности к корням.

"Мое детство было наполнено праздниками, весельем на свежем воздухе, купанием в озерах, семейными барбекю под руководством моего дедушки — и, да, иногда попадались мошки", — вспоминает принц Уильям.

По его словам, для него Шотландия навсегда останется особым местом. Теперь и его дети — Джордж, Шарлотта и Луи — начинают создавать там собственные воспоминания.

Два дома — два ритма жизни

Несмотря на возвращение в столицу, фермерский дом в Котсуолдсе продолжает оставаться важной частью жизни семьи. Он находится неподалеку от дома матери Эдоардо — Никки Уильямс-Эллис, проживающей в Оксфордшире. Такое соседство дает возможность чаще видеться с бабушкой и поддерживать тесные семейные связи.

Лондон же выполняет совершенно иную функцию. Это город работы, встреч и обязательств, где Беатрис совмещает роль матери с общественной деятельностью, а Эдоардо продолжает развивать свой бизнес.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Леди Гага отменила концерт в Майами из-за повреждения голосовых связок вчера в 23:41

Всё было готово к феерии, но наступила тишина: почему Гага не вышла к публике в Майами

Леди Гага отменила шоу в Майами за несколько минут до выхода на сцену. Что стало причиной такого резкого решения — рассказываем в материале.

Читать полностью » Конор МакГрегор объявил о начале президентской кампании в Ирландии вчера в 22:37

Ирландия готовится к шоку: культовый боец UFC собирается стать президентом

Конор МакГрегор вышел за пределы спорта и готовится к борьбе нового уровня. Его президентская кампания уже вызвала споры и жаркие дискуссии в Ирландии.

Читать полностью » Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя, умер в возрасте 97 лет вчера в 21:11

Последний голос семьи Хемингуэев стих навсегда

Сын Эрнеста Хемингуэя, писатель Патрик Хемингуэй, ушёл из жизни в возрасте 97 лет. Чем запомнился последний наследник знаменитого рода?

Читать полностью » Любовь Успенская заявила, что выгнала жениха дочери Татьяны Плаксиной вчера в 20:06

Новый скандал в семье Успенской: как один Никита лишился будущего

Любовь Успенская вмешалась в личную жизнь дочери и выгнала её жениха из дома. Почему певица пошла на такой шаг и что об этом думает Татьяна?

Читать полностью » Сиквел вчера в 19:02

Супермен возвращается: "Человек завтрашнего дня" уже получил дату премьеры

Джеймс Ганн раскрыл название и дату премьеры нового "Супермена". Что известно о продолжении и почему зрители ждут возвращения Лютора?

Читать полностью » Михаил Ефремов вернулся на сцену в театре вчера в 18:57

Ефремов снова на сцене: Михалков сделал ход, которого никто не ждал

Никита Михалков представил Михаила Ефремова в труппе своего театра. Уже объявлена премьера спектакля с его участием, а публика делится на сторонников и критиков.

Читать полностью » Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж вчера в 17:29

Больше никогда не выйдет замуж? Долина объяснила, почему это её принцип

Лариса Долина откровенно рассказала о своём отношении к браку и поделилась, что для неё сегодня значит любовь и поддержка.

Читать полностью » Юрий Лоза заявил о мошенниках, использовавших его имя для рекламы концерта вчера в 16:24

Фанаты ждали автографов, а получили аферу: как подставили Юрия Лозу

Юрий Лоза рассказал, как его имя оказалось в афише концерта, о котором он ничего не знал. Певец возмутился и предупредил поклонников.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Renault Symbioz вошёл в топ-10 самых продаваемых автомобилей Франции
Авто и мото

KAYO стала самым популярным брендом мотоциклов в России в сезоне 2025 года — Авито Авто
Красота и здоровье

Биолог Абдуллаева: алюминиевая посуда выделяет токсины при хранении пищи
Красота и здоровье

Профессор Бабак: кашель курильщика в 75% случаев связан с ХОБЛ
Спорт и фитнес

Калорийность горячей йоги и обычной йоги сравнили учёные
Еда

Творожный домик из печенья и творога готовится без выпечки и получается воздушным
Дом

Эко-уборка: натуральные средства для чистоты без химии
Наука и технологии

Береговая охрана Швеции обнаружила 15-метровый обломок ветряной турбины в Балтийском море
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet