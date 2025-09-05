Летняя идиллия закончилась: ради чего принцесса Беатрис спешит обратно в столицу

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци и детьми завершили летний сезон в загородном доме и возвращаются к жизни в столице. Такое решение связано прежде всего с учебой детей, ведь осень для семьи — это начало нового школьного этапа.

Лондон вместо загородной идиллии

У супругов есть две резиденции: квартира в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона и просторный дом в Котсуолдсе. Шестикомнатное поместье с бассейном, теннисным кортом и садом обошлось им в 3,5 млн фунтов стерлингов и стало для семьи любимым летним убежищем. Здесь дети проводят каникулы, а сама атмосфера сельской Англии позволяет им отдохнуть от городской суеты.

Осенью же приоритеты меняются. Чтобы у Сиенны, Афины и Вольфи не возникало проблем с посещением школ, Беатрис и Эдоардо решают жить ближе к учебным заведениям. Так в сентябре семья снова перебирается в Лондон.

Семейные традиции

Летние месяцы Беатрис и Эдоардо проводят активно. Они не ограничиваются отдыхом в Котсуолдсе, а традиционно навещают замок Балморал в Шотландии, где собираются многие члены королевской семьи. Эта поездка давно стала символом семейного единства и привязанности к корням.

"Мое детство было наполнено праздниками, весельем на свежем воздухе, купанием в озерах, семейными барбекю под руководством моего дедушки — и, да, иногда попадались мошки", — вспоминает принц Уильям.

По его словам, для него Шотландия навсегда останется особым местом. Теперь и его дети — Джордж, Шарлотта и Луи — начинают создавать там собственные воспоминания.

Два дома — два ритма жизни

Несмотря на возвращение в столицу, фермерский дом в Котсуолдсе продолжает оставаться важной частью жизни семьи. Он находится неподалеку от дома матери Эдоардо — Никки Уильямс-Эллис, проживающей в Оксфордшире. Такое соседство дает возможность чаще видеться с бабушкой и поддерживать тесные семейные связи.

Лондон же выполняет совершенно иную функцию. Это город работы, встреч и обязательств, где Беатрис совмещает роль матери с общественной деятельностью, а Эдоардо продолжает развивать свой бизнес.