© commons.wikimedia.org by Number 10 is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:51

Секреты воспитания королевских детей: как принц Уильям управляется с Джорджем и Луи

Принц Уильям рассказал о характерах своих детей

Принц Уильям открыл неожиданные подробности о характерах своих сыновей во время недавнего визита в Женский институт в Сандрингеме. На мероприятии, приуроченном к третьей годовщине со дня смерти королевы Елизаветы II, престолонаследник рассказал о жизни своей семьи, а также о воспитании детей, несмотря на их молодость и характерные особенности.

Как Луи заводит репутацию озорника

Младший сын Уильяма, принц Луи, уже успел завоевать славу настоящего озорника, всегда готового к шалостям. Многие привыкли видеть его на публике как озорного мальчишку, который не стесняется демонстрировать свою энергию и активность. Однако принц Уильям, несмотря на все его шалости, подчеркнул, что с ним они всегда находят общий язык. Более того, он отметил, что Луи — "очень хороший мальчик". Эти слова показывают, что даже за ярким поведением ребенка скрывается теплота и привязанность, и не всегда внешнее поведение соответствует внутреннему состоянию.

Супруги Уильям и Кейт стараются направлять чрезмерную энергию Луи в позитивное русло, помогая ему выражать себя в творчестве и учебе. Воспитание не всегда дается легко, но принц Уильям с улыбкой рассказал, что они с Кейт готовы справляться с характером своего младшего сына, ориентируясь на его потребности и индивидуальные особенности.

Поведение старшего сына Джорджа

Что касается старшего сына Джорджа, то, по словам принца Уильяма, хотя он и демонстрирует примерное поведение на публике, как и любой ребенок, не избегает шалостей и озорства. Джордж уже в столь юном возрасте является объектом гордости семьи, но, как признался Уильям, иногда поведение мальчика выходит за рамки дозволенного. Он рассказал, как старший сын может испытывать терпение родителей своим непослушанием. Это человеческое поведение, свойственное детям, подтверждает, что даже члены королевской семьи не застрахованы от обычных детских капризов.

Тем не менее, Уильям отметил, что Джордж также учится контролировать свои поступки и готов следовать семейным традициям, о которых родители стараются ему объяснять с раннего возраста. Он подчеркнул важность воспитания и терпимости в процессе взросления, особенно в такие моменты, когда необходимо проявить внимание и понимание.

