© commons.wikimedia.org by Fuzheado is licensed under CC BY 4.0
Опубликована сегодня в 2:53

Меган Маркл призналась, какой королевский запрет сделал её жизнь невыносимой

Что общего между строгим королевским протоколом и желанием быть собой? Меган Маркл уверена: в этом вопросе невозможно найти компромисс. Бывшая актриса и ныне герцогиня Сассекская откровенно призналась, что одна из самых неприятных традиций британской монархии касалась… колготок.

"Все это выглядело фальшиво"

По словам Меган, в королевской семье существовало обязательное правило — женщины не имели права появляться на публике без телесных колготок, даже в жаркое лето.

"Несколько лет назад все было по-другому: я не могла так открыто высказываться и была вынуждена постоянно носить телесные колготки. Все это выглядело фальшиво", — заявила Маркл.

Она подчеркнула, что подобные ограничения мешали чувствовать себя естественно.

"Быть в гармонии с собой — это когда ты хочешь одеваться так, как тебе нравится, говорить правду и чувствовать себя естественно и искренне в любой ситуации. Я не сразу к этому пришла, в моей жизни были разные этапы", — добавила герцогиня.

Когда традиция важнее удобства

Королевский этикет десятилетиями остается практически неизменным. По протоколу, представительницы монаршей семьи обязаны носить телесные колготки в любое время года: под платьем или юбкой не должно быть "голых ног".

Новые трудности после громких признаний

Однако неудобные колготки — не единственная проблема, с которой столкнулась Меган. Недавно стало известно, что стриминговый гигант Netflix расторг многомиллионный контракт с ней и принцем Гарри. По данным издания Radar Online, речь шла о $100 миллионах.

Инсайдер утверждает, что теперь герцогиня опасается потерять влияние в медийной сфере.

"Меган готова на многое, чтобы оставаться в центре внимания", — отметил источник.

По его словам, супруга принца Гарри даже рассматривает возможность вести американское ток-шоу The View вместе с Вупи Голдберг. Правда, пока такой вариант остается лишь слухом.

