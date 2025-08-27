Меган Маркл призналась, какой королевский запрет сделал её жизнь невыносимой
Что общего между строгим королевским протоколом и желанием быть собой? Меган Маркл уверена: в этом вопросе невозможно найти компромисс. Бывшая актриса и ныне герцогиня Сассекская откровенно призналась, что одна из самых неприятных традиций британской монархии касалась… колготок.
"Все это выглядело фальшиво"
По словам Меган, в королевской семье существовало обязательное правило — женщины не имели права появляться на публике без телесных колготок, даже в жаркое лето.
"Несколько лет назад все было по-другому: я не могла так открыто высказываться и была вынуждена постоянно носить телесные колготки. Все это выглядело фальшиво", — заявила Маркл.
Она подчеркнула, что подобные ограничения мешали чувствовать себя естественно.
"Быть в гармонии с собой — это когда ты хочешь одеваться так, как тебе нравится, говорить правду и чувствовать себя естественно и искренне в любой ситуации. Я не сразу к этому пришла, в моей жизни были разные этапы", — добавила герцогиня.
Когда традиция важнее удобства
Королевский этикет десятилетиями остается практически неизменным. По протоколу, представительницы монаршей семьи обязаны носить телесные колготки в любое время года: под платьем или юбкой не должно быть "голых ног".
Новые трудности после громких признаний
Однако неудобные колготки — не единственная проблема, с которой столкнулась Меган. Недавно стало известно, что стриминговый гигант Netflix расторг многомиллионный контракт с ней и принцем Гарри. По данным издания Radar Online, речь шла о $100 миллионах.
Инсайдер утверждает, что теперь герцогиня опасается потерять влияние в медийной сфере.
"Меган готова на многое, чтобы оставаться в центре внимания", — отметил источник.
По его словам, супруга принца Гарри даже рассматривает возможность вести американское ток-шоу The View вместе с Вупи Голдберг. Правда, пока такой вариант остается лишь слухом.
