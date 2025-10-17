Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Number 10 is licensed under CC BY 2.0
Опубликована сегодня в 5:09

Как Уильям и Кейт держат любовь живой: рецепт счастья начинается с одной шутки и хлеба из яблок

Принц Уильям пошутил над Кейт Миддлтон во время визита в Северную Ирландию

Принц Уильям подколол Кейт Миддлтон во время визита в Северную Ирландию, и этот момент быстро стал любимым среди поклонников пары. В ходе поездки 14 октября супруги посетили семейную ферму Long Meadow Cider в Крейгавоне, где им рассказали о современных способах производства сидра и экологичных методах ведения хозяйства.

Когда принц и принцесса Уэльские решили принять участие в процессе чистки яблок, Уильям, улыбаясь, обратился к жене с лёгкой шуткой.

"Не отставай", — сказал наследник престола жене.

Шутка вызвала смех у присутствующих и показала привычную теплоту в отношениях пары.

Домашние традиции Кейт

После экскурсии Кейт Миддлтон с энтузиазмом принялась за приготовление картофельно-яблочного хлеба — традиционного блюда региона. Для неё кулинарные занятия давно стали привычным делом: известно, что герцогиня собственноручно печёт торты ко дню рождения своих детей и часто балует семью домашней выпечкой.

По словам сотрудников фермы, Кейт уверенно справилась с рецептом, а принц Уильям с удовольствием наблюдал за процессом.

Атмосфера визита

Поездка Уильяма и Кейт носила неофициальный, но символичный характер: супруги стремятся поддерживать связи между регионами Великобритании. На ферме им показали, как сочетаются традиционные методы и инновации — например, использование солнечных панелей и переработка отходов для удобрений.

Представители предприятия подчеркнули, что визит королевской четы стал важным событием для местного сообщества. Семья, владеющая фермой, отметила, что принц и принцесса проявили искренний интерес к производству и задавали множество вопросов.

А что если…

Если бы Уильям и Кейт не появились на ферме лично, внимание к региональному бренду, возможно, не получило бы такого размаха. После визита продажи сидра и хлеба Long Meadow заметно выросли — показатель того, насколько королевская поддержка влияет на малый бизнес.

FAQ

Как долго длился визит?
Всего около трёх часов, включая экскурсию и дегустацию.

Что подарили принцу и принцессе?
Корзину с сидром и свежей выпечкой.

Почему Уильям часто шутит над Кейт?
Пара известна своими дружескими отношениями и чувством юмора, которое помогает им сохранять естественность даже на официальных мероприятиях.

Были ли с ними дети?
Нет, этот визит проходил без участия принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Как реагирует публика на такие моменты?
Большинство британцев отмечают, что именно благодаря подобным живым ситуациям Уильям и Кейт остаются любимцами народа.

