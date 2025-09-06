Роскошный салат с икрой: что прячут рецепты королевских столов от обычных гостей

Представьте: праздничный стол, где каждый гость ахнет от восторга. Этот классический салат с красной икрой в тарталетках — настоящий хит, который добавит роскоши любому торжеству. Не самый бюджетный вариант, но впечатления от богатого вкуса морепродуктов останутся незабываемыми!

Ингредиенты

Тушка кальмара: 600 г

Филе лосося (копченое или слабосоленое): 150 г

Мелкие креветки: 200 г

Лимонный сок: 40 мл

Чеснок: 10 г

Черный молотый перец: 5 г

Куриные яйца: 3 шт.

Помидоры: 300 г

Майонез: 100 г

Красная икра: 150 г

Зелень (для подачи): 20 г

Готовые тарталетки: 250 г

Приготовление

Разморозьте кальмары, очистите их, промойте под водой. Опустите в кипящую воду на 4 минуты, затем слейте воду и нарежьте мелкими кубиками. Филе лосося тоже нарежьте мелкими кубиками.

Креветки сбрызните лимонным соком, добавьте тертый чеснок и черный перец. Дайте промариноваться 10-15 минут. Сварите яйца вкрутую, охладите, очистите и мелко порубите.

Помидоры вымойте, удалите семена и сок ложкой, мякоть нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте майонезом. Разложите салат по тарталеткам, украсьте икрой и поставьте в холодильник до подачи.

Подавайте со свежей зеленью — и наслаждайтесь.