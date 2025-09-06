Роскошный салат с икрой: что прячут рецепты королевских столов от обычных гостей
Представьте: праздничный стол, где каждый гость ахнет от восторга. Этот классический салат с красной икрой в тарталетках — настоящий хит, который добавит роскоши любому торжеству. Не самый бюджетный вариант, но впечатления от богатого вкуса морепродуктов останутся незабываемыми!
Ингредиенты
- Тушка кальмара: 600 г
- Филе лосося (копченое или слабосоленое): 150 г
- Мелкие креветки: 200 г
- Лимонный сок: 40 мл
- Чеснок: 10 г
- Черный молотый перец: 5 г
- Куриные яйца: 3 шт.
- Помидоры: 300 г
- Майонез: 100 г
- Красная икра: 150 г
- Зелень (для подачи): 20 г
- Готовые тарталетки: 250 г
Приготовление
Разморозьте кальмары, очистите их, промойте под водой. Опустите в кипящую воду на 4 минуты, затем слейте воду и нарежьте мелкими кубиками. Филе лосося тоже нарежьте мелкими кубиками.
Креветки сбрызните лимонным соком, добавьте тертый чеснок и черный перец. Дайте промариноваться 10-15 минут. Сварите яйца вкрутую, охладите, очистите и мелко порубите.
Помидоры вымойте, удалите семена и сок ложкой, мякоть нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте майонезом. Разложите салат по тарталеткам, украсьте икрой и поставьте в холодильник до подачи.
Подавайте со свежей зеленью — и наслаждайтесь.
