Принцесса Диана
© commons.wikimedia.org by Provincial Archives of Alberta is licensed under No restrictions
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:36

От объятий Дианы до ледяной тишины — как Уильям и Гарри потеряли друг друга

Они росли под прицелом камер, пережив громкий развод родителей и трагедию, которая потрясла весь мир. Принцесса Диана ушла из жизни, когда её сыновьям было всего 15 и 12 лет. Но даже после почти трёх десятилетий с момента той августовской ночи в Париже, история, кажется, продолжает влиять на их судьбы.

"Всегда рядом друг с другом"

Биограф Дианы, Эндрю Мортон, уверен: будь она жива, нынешний конфликт между принцем Уильямом и принцем Гарри развивался бы иначе.

"Несомненно, Диана попыталась бы выступить в роли миротворца между ними. Если бы она была рядом, они бы всё решили иначе", — поделился Мортон.

Он вспоминает, что для принцессы было принципиально важно одно: её сыновья должны всегда поддерживать друг друга, несмотря ни на что.

Две судьбы после одной трагедии

После смерти матери братья пошли разными путями. Уильям, нынешний принц Уэльский, остался в королевской семье, взяв на себя всё больше официальных обязанностей. Гарри, герцог Сассекский, покинул двор вместе с супругой и начал новую жизнь за океаном.
Внешне это выглядело как осознанный выбор каждого, но за кулисами — нарастающее отчуждение, которое, по словам инсайдеров, достигло точки, когда даже личные звонки и сообщения Гарри остаются без ответа.

От преданности к молчанию

И Уильям, и Гарри не раз подчёркивали, что чтят память матери. Но общая боль не стала мостом между ними. Их юность прошла в условиях постоянного внимания прессы, где каждая ошибка или личная драма становились достоянием публики.
Тот опыт, возможно, сделал их сильнее как личностей, но ослабил как братьев.

