Казалось бы, будущее монаршее утро должно начинаться с роскошного завтрака, достойного дворца. Но на самом деле утренний рацион принца Уильяма удивляет своей простотой и даже скромностью.

Утро наследника престола

Многие привыкли думать, что члены британской королевской семьи выбирают лишь самые изысканные блюда, приготовленные придворными шеф-поварами. Однако привычки принца Уильяма говорят об обратном. Его меню основано на качественных, но весьма простых продуктах, доступных каждому.

Интересная деталь стала известна во время первого официального визита герцога Корнуолльского в графство Корнуолл. Именно там диетолог Моника Хайланд, решив немного отойти от протокола, напрямую поинтересовалась у принца его пищевыми предпочтениями. Уильям с готовностью поделился подробностями, чем приятно удивил публику. Позже Хайланд рассказала об этой беседе журналистам издания Cornwall Live.

Состав завтрака

Завтрак принца можно расписать по пунктам:

два куриных яйца;

тост из муки грубого помола со сливочным маслом;

свежевыжатый яблочный сок;

чашка крепкого черного чая.

На первый взгляд — ничего необычного. Яйца дают белок и энергию, тост обеспечивает медленные углеводы, а чай традиционно считается частью английского утра. Но наибольший интерес вызвал именно яблочный фреш.

Яблочный сок как секрет здоровья

По словам дипломированного диетолога Шарлотты Фон Грин, такой выбор можно назвать своеобразным "антивозрастным трюком" принца.

"Сок богат витамином С, содержит немного калия и полифенолы — растительные соединения с выраженным антиоксидантным действием", — рассказала Шарлотта Фон Грин.

Именно антиоксиданты помогают снижать уровень окислительного стресса в организме. Этот процесс напрямую связан с преждевременным старением клеток и повышенным риском развития хронических заболеваний. Таким образом, привычка Уильяма пить яблочный сок утром имеет не только гастрономическую, но и вполне медицинскую основу.

Скромность против традиций

Любопытно, что привычный завтрак принца разительно отличается от классического английского завтрака, к которому привыкли многие жители Великобритании. В традиционный вариант входят яичница с беконом, сосиски, фасоль в томатном соусе, грибы, помидоры и жареный хлеб. Такой набор калориен и питателен, но явно тяжелее для организма, чем выбор Уильяма.