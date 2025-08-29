Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Соревнования по академической гребле
Соревнования по академической гребле
© commons.wikimedia.org by Zi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:29

2000 метров гребли и странные остановки у стены: вот как держат ритм чемпионы

Кроссфит-комплекс: гребля на 2000 м с интервалами каждые 90 секунд — советы тренера

Сегодняшняя тренировка — это не просто работа на гребном тренажёре. Это испытание на выносливость, силу и умение держать ритм. Главная задача — пройти дистанцию 1600 или 2000 метров, но с дополнительным условием: каждые 90 секунд, начиная со старта, выполнять серию упражнений у стены. Такая схема не только разнообразит тренировку, но и проверит, насколько спортсмен способен переключаться между разными нагрузками.

Как проходит тренировка

  • Основная часть: гребля на 1600/2000 метров.
  • Интервалы: каждые 90 секунд — 3 "подхода по стене".
  • Продолжительность: весь комплекс должен уложиться примерно в 15 минут.

Темп гребли нужно постепенно наращивать, а упражнения у стены подбирать так, чтобы они занимали не более 30 секунд. Это позволит не выбиться из графика и сохранить силы до конца.

Варианты для разных уровней

Масштабирование нагрузки:

  • уменьшите дистанцию на гребном тренажёре;
  • сократите количество повторений у стены;
  • при ограничении подвижности замените упражнение "ходьба по стене" на "гусеничный червь" или отжимания с колен;
  • вместо гребли можно выбрать 3500/5000 м на велотренажёре или пробежку на 1600 м.

Промежуточный вариант:

  • дистанция — та же (1600/2000 м гребли);
  • каждые 90 секунд — по 2 подхода у стены.

Для начинающих:

  • дистанция сокращается до 800/1000 м;
  • каждые 90 секунд — 2 "гусеничных червя" и отжимание от колен.

Советы тренера

Чтобы ускорить частоту гребков, важно работать не только руками. Убирайте руки от корпуса при возврате в исходное положение и используйте силу ног, чтобы быстрее подтягивать тело в фазу захвата. Этот приём поможет поддерживать ритм и экономить энергию на длинной дистанции.

