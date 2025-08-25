Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гребля тренажер
Гребля тренажер
© the United States Navy with the ID 070329-N-8923M-029 by U.S. Navy photo by Seaman Kevin T. Murray Jr. is licensed under public domain in the United States
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:11

Превзойти себя за 15 минут: взрывная тренировка на гребном тренажёре

Интервальная тренировка на гребле: 5 раундов высокой интенсивности

Сегодняшняя тренировка обещает быть по-настоящему взрывной. Участников ждёт серия из пяти раундов по 500 метров на гребном тренажёре — каждый из них выполняется на время. Между раундами предусмотрен трёхминутный отдых, чтобы восстановить силы и подготовиться к следующему рывку.

Основная задача — превзойти себя

Тренировка построена на максимальной интенсивности. Здесь важно не растягивать силы, а сразу выкладываться по полной. Стратегия проста: нажать на "газ" с первых секунд и удерживать темп до конца отрезка.

Рекомендуется сравнивать свои результаты с предыдущими попытками. Если вы знаете своё время на 241008, постарайтесь побить его. Для тех, кто чувствует, что нагрузка слишком велика (выход за предел 2:30), можно немного увеличить дистанцию и тем самым адаптировать тренировку под себя.

Варианты для разных уровней подготовки

  • Базовый вариант: 5 раундов по 500 м на время.
  • Промежуточный уровень: схема та же, что и в основном варианте.
  • Для новичков: 5 раундов по 250 м, также на время.

Если есть травмы или ограничения, можно заменить греблю на велогонку Echo Bike (900/1250 м) или бег на 400 м. Масштабирование нагрузки также допускается — например, сокращение дистанции в каждом подходе.

Полезные советы от тренера

Чтобы увеличить частоту гребков, важно правильно работать руками и ногами:

  • быстро выпрямляйте руки в конце гребка;
  • используйте ноги, чтобы подтянуть корпус вперёд и вернуться в стартовое положение.

Эта техника помогает не только удерживать высокий темп, но и экономить силы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Камерон Юэн, физиотерапевт, назвал лучшие упражнения для укрепления кора сегодня в 0:10

Пять упражнений, которые заменяют сотни скручиваний

Скручивания — не лучший путь к рельефному прессу. Узнайте, какие комплексные упражнения работают эффективнее и почему наука подтверждает их пользу.

Читать полностью » Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал случаи, когда лучше тренироваться с гирей или гантелями сегодня в 0:10

Гантели или гири: что помогает качать силу и здоровье без лишних затрат

Что выбрать для тренировок: гантели или гири? Разбираем плюсы и минусы обоих снарядов, чтобы понять, какой инструмент лучше подходит именно вам.

Читать полностью » Тренер назвала топ-5 упражнений против целлюлита и дополнительные методы ухода вчера в 22:26

Игнорировать “апельсиновую корку” опасно: что она говорит о здоровье

Фитнес-тренер рассказала, какие упражнения и методы помогут избавиться от целлюлита: приседания, выпады, мёртвая тяга и комплексный уход.

Читать полностью » Тренеры назвали приседания, выпады и мостик базой для сильных ягодиц дома вчера в 22:26

Домашние упражнения сильнее тренажёров: проверено на ягодицах

Тренеры назвали лучшие упражнения для ягодиц дома: приседания, мостик, выпады и «удары осла» помогут укрепить мышцы и улучшить биомеханику движений.

Читать полностью » Тренер-нутрициолог предложила комплекс движений против усталости в дороге вчера в 21:12

Как сохранить здоровье в пробке: три движения, которые спасают спину и шею во время поездки

Фитнес-тренер объяснила, как прямо за рулём снять напряжение с шеи, позвоночника и таза с помощью трёх простых упражнений.

Читать полностью » Тренер объяснила, как с помощью лопаты и стула поддерживать осанку и здоровье спины 23.08.2025 в 23:26

Сад как спортзал: упражнения для позвоночника прямо на участке

Эксперт по осанке назвала пять простых упражнений, которые можно делать на даче: от скручиваний с лопатой до «Ангела» у стены.

Читать полностью » Физиотерапевт Сам Чан объяснил, какие упражнения повышают риск повреждений плеч после долгого перерыва вчера в 19:50

Возвращение в спорт превращается в ловушку: самые опасные упражнения первого дня

Возвращаетесь в спорт после паузы? Эти упражнения могут помешать вашему прогрессу. Узнайте, что лучше исключить и чем заменить для безопасного старта.

Читать полностью » Тренер Кемма Каннингем назвала эффективную 5-минутную тренировку для рук вчера в 19:30

Всего четыре движения — и руки выглядят так, будто вы часами в зале

Всего пять минут в день и ни одной гантели: программа из четырёх простых упражнений укрепит руки, улучшит осанку и подарит заряд энергии.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт кокосовых шариков без сахара и выпечки
Дом

Деликатные ткани и бельё: правила ухода без машинной стирки
Садоводство

Секрет опытных садоводов: зачем укрывать грядки сорняками – простой и эффективный метод
Культура и шоу-бизнес

Prime Video представит сериал "Бегущий по лезвию 2099" в 2026 году
Авто и мото

Автоюрист назвал безопасные действия, если на трассе показывают съехать на обочину
Садоводство

Плодоношение малины: три лучших приема для крепких кустов
Красота и здоровье

Профессор Павел Бережанский: цитрусовые при простуде могут раздражать слизистые и замедлять выздоровление
Питомцы

Ветеринары назвали вещи, которые улучшают жизнь домашних кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru