Превзойти себя за 15 минут: взрывная тренировка на гребном тренажёре

Сегодняшняя тренировка обещает быть по-настоящему взрывной. Участников ждёт серия из пяти раундов по 500 метров на гребном тренажёре — каждый из них выполняется на время. Между раундами предусмотрен трёхминутный отдых, чтобы восстановить силы и подготовиться к следующему рывку.

Основная задача — превзойти себя

Тренировка построена на максимальной интенсивности. Здесь важно не растягивать силы, а сразу выкладываться по полной. Стратегия проста: нажать на "газ" с первых секунд и удерживать темп до конца отрезка.

Рекомендуется сравнивать свои результаты с предыдущими попытками. Если вы знаете своё время на 241008, постарайтесь побить его. Для тех, кто чувствует, что нагрузка слишком велика (выход за предел 2:30), можно немного увеличить дистанцию и тем самым адаптировать тренировку под себя.

Варианты для разных уровней подготовки

Базовый вариант: 5 раундов по 500 м на время.

Промежуточный уровень: схема та же, что и в основном варианте.

Для новичков: 5 раундов по 250 м, также на время.

Если есть травмы или ограничения, можно заменить греблю на велогонку Echo Bike (900/1250 м) или бег на 400 м. Масштабирование нагрузки также допускается — например, сокращение дистанции в каждом подходе.

Полезные советы от тренера

Чтобы увеличить частоту гребков, важно правильно работать руками и ногами:

быстро выпрямляйте руки в конце гребка;

используйте ноги, чтобы подтянуть корпус вперёд и вернуться в стартовое положение.

Эта техника помогает не только удерживать высокий темп, но и экономить силы.