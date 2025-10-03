Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гребной тренажер
Гребной тренажер
© freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Полчаса на тренажёре — и 5 километров позади: неожиданная арифметика кардионагрузки

Гребной тренажёр: польза для спины, ног, пресса и плеч

Многие фитнес-залы оснащены гребными тренажёрами, но большинство посетителей чаще выбирают беговые дорожки или велоэргометры. Причина проста: далеко не все понимают, как правильно грести и зачем это нужно. Между тем этот тренажёр способен не только разнообразить кардионагрузку, но и дать заметные преимущества для здоровья и формы.

Чем полезна гребля на тренажёре

  • Сжигание калорий без вреда суставам. За полчаса гребли в среднем темпе человек весом около 60 кг тратит 200-220 ккал. Эффект сопоставим с велотренажёром и даже выше, если увеличить интенсивность. При этом нагрузка не ударная, суставы ног и позвоночник остаются в безопасности.

  • Гармоничное развитие мышц. В отличие от бега, где работают в основном ноги, гребля включает руки, плечи, спину, пресс и ягодицы. Одно движение задействует почти всё тело.

  • Рост силы и выносливости. Несколько недель регулярных занятий повышают силовые показатели, улучшают работу сердца и лёгких. Повседневные нагрузки становятся легче.

  • Исправление осанки. Укрепление спины и работа в симметричной технике постепенно выравнивают положение корпуса.

Советы шаг за шагом

  1. Отрегулируйте платформы и ремни под размер стопы.

  2. Сядьте на сиденье, согните колени, корпус слегка наклоните вперёд, руки прямые — это исходное положение.

  3. Сначала мощно толкнитесь ногами, сохраняя руки расслабленными.

  4. Когда ручка пройдёт колени, подключайте спину и руки.

  5. В конце движения корпус немного отклоняется назад, локти идут вдоль тела.

  6. Для возврата выпрямите руки, наклоните корпус вперёд и только потом сгибайте колени.

Важно соблюдать плавность и ритм, не допуская резких рывков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сначала сгибание коленей, потом рук → сбивается ритм, приходится "перекидывать" ручку → выпрямляйте руки перед тем, как начать подкат сиденьем.

  • Старт с согнутыми руками → быстрая усталость бицепсов → держите руки прямыми до включения спины.

  • Запястья согнуты → нагрузка на суставы и риск травмы → кисти на линии с предплечьями.

  • Локти в стороны → перенапряжение плеч и трапеций → ведите локти ближе к корпусу.

  • Сильный наклон вперёд → опасность травмы поясницы → плечи не должны выходить за линию коленей.

А что если…

  • Если болит спина — ограничивайте сессию 20 минутами, делайте паузы и растяжку.

  • Если устаете быстро — пробуйте интервальные тренировки по 1-3 минуты работы с короткими паузами.

  • Если хотите заменить разминку — гребите 5-7 минут в лёгком темпе перед силовыми упражнениями.

FAQ

Как выбрать гребной тренажёр домой?
Ориентируйтесь на тип сопротивления: водное даёт естественные ощущения, магнитное — тихое, воздушное — динамичное. Для дома часто выбирают складные модели.

Сколько стоит тренажёр?
Бюджетные версии начинаются от 25-30 тысяч рублей, профессиональные стоят от 80 тысяч и выше.

Что лучше: беговая дорожка или гребля?
Для похудения и нагрузки на суставы гребля мягче и универсальнее. Но бег больше развивает ноги и подходит тем, кто готов к ударной нагрузке.

Мифы и правда

  • "Гребля — только для рук". На деле 70% мощности дают ноги.

  • "Это скучно". С программами интервальных тренировок занятие динамичное и азартное.

  • "Подходит лишь спортсменам". Техника проста, а нагрузку можно регулировать под любой уровень.

Сон и психология

Занятия ритмичной греблей действуют медитативно: внимание сосредоточено на дыхании и цикличности. Это снижает уровень стресса и улучшает качество сна. Люди, тренирующиеся вечером, отмечают, что засыпают быстрее.

Три факта

  • За 20 минут интенсивной гребли можно преодолеть более 5 км "водной дистанции" на экране тренажёра.

  • В профессиональном спорте гребцы тратят энергии больше, чем бегуны на длинные дистанции.

  • Первый домашний гребной тренажёр был запатентован в США ещё в 1872 году.

Исторический контекст

  1. В Древней Греции гребля была обязательной подготовкой для воинов.

  2. В XIX веке гребля стала олимпийским видом спорта и быстро получила популярность в университетах Британии.

  3. Современные тренажёры появились в середине XX века как альтернатива тренировкам на воде в зимний период.

Гребной тренажёр объединяет в себе элементы силовой и кардиотренировки, делая занятия универсальными и полезными для всех, кто хочет укрепить здоровье и улучшить физическую форму.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование ACE: велосипед и подъём ног признаны лучшими упражнениями для пресса сегодня в 15:10

Секрет рельефного живота: движение, которое заменяет сотни скручиваний

Какие упражнения для пресса признаны самыми эффективными учёными? Узнайте, чем заменить привычные «складки», чтобы быстрее увидеть кубики.

Читать полностью » Защитник СКА Бреннан Менелл подтвердил желание играть за сборную России сегодня в 14:21

Американец с российским паспортом: защитник СКА готов надеть свитер сборной России

Американский защитник Бреннан Менелл заявил о готовности сыграть за сборную России и рассказал о своих целях после получения гражданства.

Читать полностью » Александр Овечкин заявил, что чувствует себя хорошо после травмы сегодня в 13:17

Символ НХЛ возвращается: почему восстановление Овечкина меняет всё

Александр Овечкин рассказал о своём самочувствии после травмы и поделился планами по возвращению на лёд в составе "Вашингтон Кэпиталс".

Читать полностью » Ирина Слуцкая поддержала возможное возвращение Камилы Валиевой в спорт сегодня в 12:13

Лёд затаил дыхание: возвращение Валиевой грозит перевернуть мир фигурного катания

Ирина Слуцкая оценила перспективы возвращения Камилы Валиевой в фигурное катание и поделилась своим мнением о шансах спортсменки.

Читать полностью » Конор Макгрегор объявил о бое в Белом доме на 250-летие США сегодня в 11:10

UFC выходит на новый уровень: Белый дом превращается в арену боёв

Возвращение Конора Макгрегора обещает стать главным событием UFC: его бой пройдёт на территории Белого дома в честь 250-летия США.

Читать полностью » Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич объявил о повышении зарплат арбитров сегодня в 10:05

Мяч ещё катится, а зарплаты судей уже растут: в РФС готовят финансовый переворот

В РФС готовят изменения в системе оплаты труда футбольных арбитров. Милорад Мажич сообщил, когда судьи могут ожидать прибавку.

Читать полностью » Подтягивания для новичков: пошаговая подготовка и безопасные упражнения сегодня в 9:10

Подтянуться с первого раза? Ошибка, которая оборачивается травмой плеча

Подтягивания кажутся недостижимыми? На самом деле всё решают подготовка и правильная техника. Узнайте, с чего начать путь к турнику.

Читать полностью » Контрерас: подъём таза со штангой и упражнения с резинкой лучше развивают ягодичные мышцы, чем приседания сегодня в 8:10

Приседания обманывают: упражнение, которое даёт ягодицам вдвое больше роста

Долгие годы считалось, что приседания и тяга — главное для ягодиц. Но исследования доказали: лучший рост мышц дают совсем другие упражнения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Лавровый лист используют в домашнем уходе для тонизации и уменьшения морщин
Питомцы

Шерсть американского кокер-спаниеля требует регулярного вычёсывания
Дом

Смесь уксуса и моющего средства эффективно растворяет налёт в душе и ванне
Авто и мото

В России предложили повысить штрафы за громкий выхлоп до 30 тысяч рублей
Туризм

Бандурин: для шенгенской визы россиянам нужно около 300 тысяч рублей на счёте на 2 недели
Питомцы

Без помощи врача многие болезни кошек быстро переходят в тяжёлую стадию
Технологии

iOS и Android предлагают встроенную защиту, но на Android доступна частичная очистка памяти
Садоводство

Луковая шелуха и аспирин укрепляют рассаду томатов и защищают растения от болезней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet