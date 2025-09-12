Гребной тренажёр раскрывает секрет кардио, о котором молчат беговые дорожки

Кардионагрузка может быть самой разной: бег, велосипед, эллипс. Но есть один тренажёр, о котором часто забывают новички в зале, — гребной. Между тем он способен заменить сразу несколько упражнений. Он разгоняет пульс, развивает выносливость и одновременно включает в работу мышцы ног, спины, рук и пресса.

Проблема в том, что человек, впервые садящийся на гребной тренажёр, часто теряется. Дисплей пестрит цифрами и показателями, которые без пояснений кажутся загадкой. На самом деле разобраться в них несложно, и это поможет сделать тренировки в разы эффективнее.

Основные показатели на дисплее

Частота гребков в минуту (SPM)

Эта цифра показывает, сколько раз вы выполняете гребковое движение за одну минуту. Ошибочно думать, что чем выше показатель, тем лучше. Оптимальная частота — меньше 30. Главное — делать мощный толчок ногами и тянуть рукоятку с силой, а возвращаться в исходное положение спокойно и размеренно. Такой подход позволит пройти больше метров за меньшее время.

Сплит-время

Так называют показатель, показывающий, сколько секунд или минут уходит на 500 метров. На него влияют и частота гребков, и сила отталкивания ногами. Для эксперимента попробуйте сначала пройти 500 метров при частоте 26-28 гребков и удерживать сплит стабильным две минуты. Затем снизьте ритм до 22-24, но постарайтесь усилить толчок и сравните результат.

Таймер

Эта функция помогает задать тренировку по времени. Ставите нужный интервал — например, 2 минуты — и проверяете, сколько метров успели пройти. Повторяя подходы, можно соревноваться с самим собой и стараться увеличить дистанцию при том же темпе.

Дистанция

Здесь наоборот: вы задаёте цель в метрах, а тренажёр фиксирует, сколько времени потребуется, чтобы её пройти. Удобный способ отслеживать прогресс — постепенно уменьшать время на одну и ту же дистанцию.

Время и метры

На дисплее всегда видно, сколько вы гребёте прямо сейчас, либо сколько ещё осталось, если установлена цель. Это помогает держать ориентир и не сбиваться.

Итоговые показатели

В верхней части экрана отображаются общие данные за тренировку: суммарное время, общее количество метров и калорий. Важно помнить, что "калории" в данном случае — не совсем привычная цифра расхода энергии. Скорее это показатель силы и интенсивности, с которой вы работаете. Если сокращать время достижения заданного числа калорий, значит, тренировка становится результативнее.

Почему гребля — отличный выбор

В отличие от многих кардиотренажёров, гребля не нагружает суставы и подходит даже тем, кто восстанавливается после травм. При этом тренировка остаётся энергозатратной: работают крупные мышечные группы, а значит, растёт сила и выносливость. Дополнительный плюс — быстрое сжигание калорий за счёт одновременной аэробной и силовой нагрузки.

"Всегда стремитесь держать частоту гребков ниже 30 — тяните мощно и возвращайтесь спокойно", — пояснила директор по программированию CITYROW Энни Малгроу.

Если вы давно ищете универсальный способ прокачать сердце, лёгкие и мышцы без монотонности, гребля может стать вашим идеальным выбором.