Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Гребной тренажёр открывает секрет борьбы с жиром, о котором молчат фитнес-гуру

Врачи объяснили, почему гребной тренажёр помогает снизить уровень висцерального жира

Тренажёр для гребли считается одним из лучших способов совместить кардионагрузку и работу с мышцами всего тела. По ощущениям он напоминает движение лодки по воде: мощный толчок ногами, плавное движение корпуса и рук. При этом нет необходимости жить рядом с рекой или озером, чтобы получить схожую нагрузку.

Жировые отложения на животе

Регулярные тренировки на гребном тренажёре помогают снижать вес, но важно понимать: ни одно упражнение не убирает жир исключительно с живота. Так называемая "точечная" сгонка жира — миф. Организм расходует энергию из жировых запасов постепенно и комплексно.

Жир на животе бывает двух видов. Подкожный — тот, что заметен и легко ощущается при пальпации. Висцеральный же располагается глубже, вокруг внутренних органов. Второй тип считается наиболее опасным: его избыток связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака молочной железы у женщин.

Почему гребля эффективна

Во время работы на тренажёре задействуются ноги, спина, руки и корпус. Такая нагрузка помогает тратить значительное количество калорий. Согласно данным Harvard Health, человек весом около 70 кг сжигает более 500 калорий за час умеренной гребли и до 730 калорий при интенсивном темпе. Для сравнения: пробежка в среднем темпе приносит около 570 калорий в час.

Эта универсальность делает гребной тренажёр особенно привлекательным для тех, кто хочет совместить сжигание жира с укреплением мышц.

Основы безопасной тренировки

Чтобы гребля приносила пользу и не приводила к травмам, необходимо соблюдать простую схему:

  1. Разминка — 5-10 минут лёгкой гребли, чтобы подготовить суставы и мышцы.

  2. Основная часть — не менее 10 минут в выбранной интенсивности.

  3. Заминка — ещё 5-10 минут спокойной гребли для плавного восстановления.

Правильная техника также играет ключевую роль. Сначала толчок выполняют ноги, затем подключаются корпус и руки. Возврат в исходное положение должен происходить в обратной последовательности: руки, корпус, ноги. Освоить движения проще с помощью обучающих видео и зеркала.

Сколько тренироваться

Начинающим достаточно 10-15 минут в умеренном темпе. Постепенно длительность можно увеличивать. Базовой целью считается достижение рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США: 150 минут умеренной аэробной активности в неделю или 75 минут высокой интенсивности.

Когда эта планка станет привычной, можно стремиться к удвоению объёма — 300 минут умеренной нагрузки или 150 минут интенсивной. Часть этого времени вполне можно посвятить гребле, дополняя её другими видами активности и силовыми тренировками.

Контроль интенсивности

Понять, насколько велика нагрузка, помогает "разговорный тест". Если вы дышите чаще обычного, но всё ещё можете сказать несколько фраз подряд — это умеренная интенсивность. Когда дыхание становится слишком тяжёлым для разговора, значит, тренировка вышла на высокий уровень.

Для ускоренного прогресса подходит интервальный метод (HIIT). Он предполагает чередование коротких отрезков быстрой гребли и восстановительных интервалов. Исследования показывают, что такие тренировки увеличивают расход калорий не только во время занятия, но и после него.

Роль питания

Чтобы гребля помогала снижать вес, её важно сочетать с правильным питанием. В основе рациона должны быть овощи, фрукты, цельные злаки, нежирные источники белка и полезные жиры. Американские диетические рекомендации советуют ограничить долю насыщенных жиров и добавленного сахара до 10 % от суточного калоража.

Гребной тренажёр нельзя назвать волшебным средством от жира на животе. Однако он отлично вписывается в комплексную программу похудения, укрепляет сердце, развивает мышцы и делает тренировки более разнообразными. В сочетании с силовыми упражнениями и сбалансированным питанием он поможет уменьшить жировые запасы, в том числе в области талии.

