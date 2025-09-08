Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гребной тренажер
Гребной тренажер
© freepik is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Секрет выносливости олимпийцев: техника, которая доступна каждому

Врачи рассказали, сколько калорий сжигает гребной тренажёр за час занятий

Гармония, баланс и ритм — качества, которые помогают человеку справляться с любыми испытаниями. Именно это ценили мастера гребли, и именно этим вдохновляется каждый, кто садится за тренажёр-эргометр в спортзале.

Современные фитнес-клубы переполнены оборудованием: беговые дорожки, орбитреки, велотренажёры… Но есть один аппарат, который зачастую остаётся в стороне от внимания новичков, хотя способен заменить сразу несколько тренажёров. Речь идёт о гребном тренажёре.

Почему стоит выбрать греблю

Гребля сочетает в себе кардио и силовую нагрузку. Всего за одно занятие включаются основные мышцы верхней и нижней части тела. Интенсивность тренировки регулируется самим спортсменом: чем активнее движения, тем выше нагрузка.

Постепенно доведя технику до автоматизма, можно расходовать от 500 до 1000 калорий в час. При этом суставы не перегружаются: гребля остаётся низкоударным видом нагрузки, совмещающим эффективность бега и пользу силовых упражнений. Многие отмечают, что благодаря регулярным занятиям улучшают подвижность коленей и бёдер.

Техника решает всё

Чтобы гребля приносила пользу, важно освоить правильное выполнение движений. Ошибка многих новичков — хаотичные рывки, напоминающие запуск газонокосилки. Между тем грамотная техника позволяет тренироваться без излишнего напряжения и при этом достигать отличных результатов.

Главное правило звучит просто:

"Ноги, спина, руки… Руки, спина, ноги!"

Также не стоит зацикливаться на максимальном сопротивлении. Многие уверены, что чем выше уровень нагрузки на тренажёре, тем лучше. На деле важнее техника, а не число на шкале. Даже при минимальной настройке можно получить полноценную тренировку. Представьте узкие гоночные лодки и атлетичные фигуры гребцов — они тренируются именно за счёт точности, а не чрезмерного сопротивления.

Основные позиции

В начале движения спортсмен находится в положении "захват": ноги согнуты, корпус слегка подан вперёд, руки выпрямлены. Далее идёт "тяга" — толчок пятками, прямые руки, затем подключаются спина и плечи. В финальной фазе руки подтягивают рукоятку к нижним рёбрам — это положение называется "финиш".

После силового движения наступает "восстановление": руки выпрямляются, корпус возвращается в исходное положение, и только потом сгибаются ноги. Важно помнить, что восстановление должно быть медленнее тяги примерно в два-три раза. Такой ритм позволяет дышать ровно и держать контроль.

Как включить греблю в тренировки

Эргометр легко вписывается в любую программу. Короткая сессия 7-10 минут — отличный способ разогреться перед силовыми упражнениями. Для снижения веса тренажёр тоже подходит идеально: нагрузка регулируется, суставы не страдают, а сам процесс прост и не требует сложных настроек.

Оптимально начинать с 10 минут и постепенно увеличивать время: 15, 20 и более. Со временем можно переходить и к тренировкам на воде, ведь техника остаётся той же.

Гребной тренажёр — это способ сделать тренировку максимально функциональной: укрепить мышцы, улучшить выносливость и сберечь суставы. Главное — соблюдать технику и идти вперёд своим темпом.

