Интернет будет всегда: ошибки, из-за которых роутер теряет половину сигнала
Место установки роутера напрямую влияет на качество Wi-Fi. Даже мощное оборудование не раскроет свой потенциал, если поставить его в неудобной точке квартиры.
Главные правила выбора места
Центр квартиры — так сигнал будет равномерно распределяться по всем комнатам.
Высота установки — лучше на уровне груди или выше, на полке или стене.
Открытое пространство — избегайте шкафов, тумб и ниш, которые гасят сигнал.
Далеко от помех — не ставьте рядом с микроволновками, холодильниками и другими источниками электромагнитных помех.
Чего стоит избегать
- Углов и дальних комнат, если они не являются основными зонами пользования.
- Размещения прямо на полу — сигнал хуже распространяется.
- Близости к металлическим поверхностям — они отражают и искажают волны.
- Личный приём для сложных квартир
В длинных или многоуровневых квартирах можно использовать репитеры или Mesh-системы, но даже с ними роутер лучше ставить в самой "логичной" точке — так техника будет работать эффективнее.
Эстетика и безопасность
Роутер можно вписать в интерьер, спрятав его за декоративной решёткой или разместив на полке с декором, главное — не перекрывать вентиляцию устройства.
