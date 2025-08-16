Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:07

Интернет будет всегда: ошибки, из-за которых роутер теряет половину сигнала

Оптимальное расположение роутера для стабильного сигнала в квартире

Место установки роутера напрямую влияет на качество Wi-Fi. Даже мощное оборудование не раскроет свой потенциал, если поставить его в неудобной точке квартиры.

Главные правила выбора места

Центр квартиры — так сигнал будет равномерно распределяться по всем комнатам.
Высота установки — лучше на уровне груди или выше, на полке или стене.
Открытое пространство — избегайте шкафов, тумб и ниш, которые гасят сигнал.
Далеко от помех — не ставьте рядом с микроволновками, холодильниками и другими источниками электромагнитных помех.

Чего стоит избегать

  • Углов и дальних комнат, если они не являются основными зонами пользования.
  • Размещения прямо на полу — сигнал хуже распространяется.
  • Близости к металлическим поверхностям — они отражают и искажают волны.
  • Личный приём для сложных квартир

В длинных или многоуровневых квартирах можно использовать репитеры или Mesh-системы, но даже с ними роутер лучше ставить в самой "логичной" точке — так техника будет работать эффективнее.

Эстетика и безопасность

Роутер можно вписать в интерьер, спрятав его за декоративной решёткой или разместив на полке с декором, главное — не перекрывать вентиляцию устройства.

