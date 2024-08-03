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Когда стоит задуматься о замене роутера: советы и признаки
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Как понять, что пришло время заменить роутер: признаки, на которые следует обратить внимание

Когда стоит задуматься о замене роутера: советы и признаки

Плохое интернет-подключение может испортить как отдых, так и работу. Среди множества факторов, влияющих на качество соединения, важнейшим является актуальность роутера. Портал makeuseof.com объяснил, как понять, что пришло время приобрести новый роутер.

Низкая скорость и частые разрывы связи

Падение скорости и частые обрывы соединения — явные сигналы, что пора обновить роутер, особенно если стандартные советы по обслуживанию не помогают. Проблемы можно заметить по медленной загрузке страниц, буферизации видео и высокой задержке в играх. Кроме того, с увеличением количества подключенных к сети устройств, старые роутеры могут не справляться с нагрузкой из-за недостатка ресурсов.

Ограниченное покрытие и мёртвые зоны

С течением времени мощность сигнала старых роутеров снижается, что приводит к появлению зон со слабым покрытием или вовсе без сигнала. Если после переезда в новый дом ваш роутер не обеспечивает стабильное покрытие, стоит задуматься о покупке новой модели, чтобы избежать мёртвых зон.

Роутер не поддерживает заявленную скорость

Старые модели роутеров часто не поддерживают новейшие стандарты Wi-Fi и не способны обеспечить высокие скорости. Если вы подключили высокоскоростной интернет, но скорость загрузки осталась прежней, проблема может быть в роутере.

Роутер не получает обновления прошивки

Обновления прошивки важны для поддержания безопасности, эффективности и надежности подключения. Если ваш роутер больше не получает обновления, пора задуматься о новой модели. Без обновлений старая модель становится уязвимой и подверженной багам и ошибкам.

Роутер сильно перегревается

Если роутер сильно нагревается, переместите его в хорошо проветриваемое место, поднимите от пола и прочистите вентиляционные отверстия. Перегрев может быть вызван интенсивной работой при одновременном подключении множества устройств, что изнашивает внутренние компоненты. При частых перегревах не ждите поломки — лучше сразу приобрести новый роутер.

Фото: commons.wikimedia.org/Solomon203 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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