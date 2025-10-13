Шотландия без руля и паники: 16 дней между горами, туманами и вереском
Путешествие рассчитано примерно на 16 дней и включает основные города и природные зоны центральной и северной части Шотландии. Маршрут построен с учётом возможности передвижения на общественном транспорте: поездах, автобусах и междугородних линиях.
Общие сведения
- Продолжительность: около 16 дней.
- Основные точки маршрута: Эдинбург — Глазго — Bridge of Orchy / Glencoe — Форт-Вильям — Инвернесс — Абердин — национальный парк Cairngorms — Эдинбург.
- Транспорт: поезда ScotRail, автобусы CityLink и Megabus, местные линии.
- Лучшее время для поездки: август — относительно тёплый месяц с цветением вереска, температура около +17…+20 °C.
- Одежда: непромокаемая обувь, плащ или куртка с мембраной.
Связь и интернет
В условиях дорогого роуминга рекомендуется подключить eSIM через приложение Airalo. Тариф: 10 ГБ на 30 дней — €17.
Публичный Wi-Fi есть в Эдинбурге, Глазго и крупных туристических локациях.
Маршрут и логистика
Этап 1. Эдинбург
Как добраться:
Прямой перелёт в Эдинбург или с пересадкой в Лондоне. Средняя стоимость билетов туда-обратно — около €250.
Что посмотреть:
- Эдинбургский замок.
- Королевская миля (Royal Mile).
- Холм Трон Артура (Arthur's Seat, 251 м).
- Пентландские холмы (Pentland Hills) — пешие маршруты, дикие коровы.
Где поесть:
Рестораны Mowgli Street Food, Ada, Neighbourwood; кофе — Milkman.
Проживание:
Из-за фестиваля Fringe цены высокие:
- хостел — от £40 (€46,5);
- отдельная комната — от £80 (€93).
Бронировать минимум за месяц.
Этап 2. Глазго
Транспорт:
Поезд ScotRail — £14,90 (€17); автобус Megabus — от £5 (€6).
Что посетить:
- Музей современного искусства (GoMA).
- Район Kelvingrove с парком и ботаническим садом.
- Галерея Kelvingrove Art Gallery & Museum.
Где поесть:
BiBimBap (корейская кухня), Barras Market (стрит-фуд), Still Pot (пабы).
Проживание:
Хостелы от £30-35 (€40), отели — от £70 (€80).
Этап 3. Bridge of Orchy / Glencoe
Транспорт:
Автобус CityLink — £25 (€29).
Особенности:
Bridge of Orchy расположен на маршруте West Highland Way. Рядом — горные маршруты (munros) и долина Glencoe.
В августе в окрестностях цветёт вереск.
Проживание:
- Хостелы — от £25 (€29).
- Отели и апартаменты — от £80 (€93).
- В деревне Glencoe несколько небольших гест-хаусов и пиццерия (до 20:00).
Совет:
Для походов использовать офлайн-карты maps.me - Google Maps не всегда корректно строит маршруты.
Этап 4. Форт-Вильям
Как добраться:
Автобус CityLink или поезд из Глазго (3,5-4 часа).
Основная цель: восхождение на Бен-Невис (Ben Nevis, 1345 м) - самая высокая точка Великобритании.
Точка старта:
Ben Nevis Visitor Centre (есть парковка, туалеты и вода).
Продолжительность маршрута: около 9 часов туда-обратно.
Советы:
- Уровень сложности — средний; маршрут требует физической подготовки.
- При ясной погоде открываются виды на озёра и залив.
- При облачности и тумане возможна ограниченная видимость.
Проживание:
Хостелы — от £25 (€29), отели — от £80 (€93).
Этап 5. Инвернесс
Транспорт:
Поезд из Форт-Вильяма — 2,5-3 часа.
Что посмотреть:
- Замок Инвернесс.
- Музей и художественная галерея Инвернесса.
- Озеро Лох-Несс и замок Уркхарт (Urquhart Castle).
Проживание:
Хостелы — от £30 (€35), отели — от £90 (€100).
Этап 6. Абердин
Транспорт:
Поезд из Инвернесса — 2,5 часа.
Что посмотреть:
- Морской музей Абердина.
- Старая часть города (Old Aberdeen).
- Пляжная набережная и порт.
Проживание:
Хостелы — от £35, отели — от £85.
Этап 7. Национальный парк Cairngorms
Транспорт:
Из Абердина или Инвернесса — автобус Stagecoach.
Достопримечательности:
- Гора Кэрнгорм (Cairn Gorm, 1245 м).
- Озеро Лох-Морлих (Loch Morlich).
- Центр дикой природы Highland Wildlife Park.
Проживание:
- Хостелы в Aviemore — от £25-30.
- Небольшие коттеджи и кемпинги.
Этап 8. Возвращение в Эдинбург
Транспорт:
Из Aviemore поездом ScotRail — около 3 часов.
Обратный рейс — прямой до Берлина или другого города ЕС.
Практические советы
- Бронирование: жильё и билеты покупать заранее — август считается высоким сезоном.
- Оплата: карты принимаются повсеместно, наличные не обязательны.
- Питание: средний чек в кафе — £10-15, в ресторане — от £25.
- Безопасность: хайкинг в горах требует водонепроницаемой одежды и запасов воды.
Пример бюджета на 16 дней
|Статья расходов
|Сумма (€)
|Перелёт
|250
|Транспорт внутри страны
|120
|Проживание
|450-600
|Питание
|300
|Развлечения и музеи
|100
|Итого
|≈1200-1400
Надеемся, что наш гайд поможет вам в вашем путешествии!
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru