Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Замок в Шотландии
Замок в Шотландии
© commons.wikimedia.org by Giuseppe Milo from Dublin, Ireland is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:33

Шотландия без руля и паники: 16 дней между горами, туманами и вереском

Путешествие по Шотландии без машины: маршрут от Эдинбурга до Хайлендс за 16 дней

Путешествие рассчитано примерно на 16 дней и включает основные города и природные зоны центральной и северной части Шотландии. Маршрут построен с учётом возможности передвижения на общественном транспорте: поездах, автобусах и междугородних линиях.

Общие сведения

  • Продолжительность: около 16 дней.
  • Основные точки маршрута: Эдинбург — Глазго — Bridge of Orchy / Glencoe — Форт-Вильям — Инвернесс — Абердин — национальный парк Cairngorms — Эдинбург.
  • Транспорт: поезда ScotRail, автобусы CityLink и Megabus, местные линии.
  • Лучшее время для поездки: август — относительно тёплый месяц с цветением вереска, температура около +17…+20 °C.
  • Одежда: непромокаемая обувь, плащ или куртка с мембраной.

Связь и интернет

В условиях дорогого роуминга рекомендуется подключить eSIM через приложение Airalo. Тариф: 10 ГБ на 30 дней — €17.
Публичный Wi-Fi есть в Эдинбурге, Глазго и крупных туристических локациях.

Маршрут и логистика

Этап 1. Эдинбург

Как добраться:
Прямой перелёт в Эдинбург или с пересадкой в Лондоне. Средняя стоимость билетов туда-обратно — около €250.

Что посмотреть:

  • Эдинбургский замок.
  • Королевская миля (Royal Mile).
  • Холм Трон Артура (Arthur's Seat, 251 м).
  • Пентландские холмы (Pentland Hills) — пешие маршруты, дикие коровы.

Где поесть:
Рестораны Mowgli Street Food, Ada, Neighbourwood; кофе — Milkman.

Проживание:
Из-за фестиваля Fringe цены высокие:

  • хостел — от £40 (€46,5);
  • отдельная комната — от £80 (€93).
    Бронировать минимум за месяц.

Этап 2. Глазго

Транспорт:
Поезд ScotRail — £14,90 (€17); автобус Megabus — от £5 (€6).

Что посетить:

  • Музей современного искусства (GoMA).
  • Район Kelvingrove с парком и ботаническим садом.
  • Галерея Kelvingrove Art Gallery & Museum.

Где поесть:
BiBimBap (корейская кухня), Barras Market (стрит-фуд), Still Pot (пабы).

Проживание:
Хостелы от £30-35 (€40), отели — от £70 (€80).

Этап 3. Bridge of Orchy / Glencoe

Транспорт:
Автобус CityLink — £25 (€29).

Особенности:
Bridge of Orchy расположен на маршруте West Highland Way. Рядом — горные маршруты (munros) и долина Glencoe.
В августе в окрестностях цветёт вереск.

Проживание:

  • Хостелы — от £25 (€29).
  • Отели и апартаменты — от £80 (€93).
  • В деревне Glencoe несколько небольших гест-хаусов и пиццерия (до 20:00).

Совет:
Для походов использовать офлайн-карты maps.me - Google Maps не всегда корректно строит маршруты.

Этап 4. Форт-Вильям

Как добраться:
Автобус CityLink или поезд из Глазго (3,5-4 часа).

Основная цель: восхождение на Бен-Невис (Ben Nevis, 1345 м) - самая высокая точка Великобритании.

Точка старта:
Ben Nevis Visitor Centre (есть парковка, туалеты и вода).

Продолжительность маршрута: около 9 часов туда-обратно.

Советы:

  • Уровень сложности — средний; маршрут требует физической подготовки.
  • При ясной погоде открываются виды на озёра и залив.
  • При облачности и тумане возможна ограниченная видимость.

Проживание:
Хостелы — от £25 (€29), отели — от £80 (€93).

Этап 5. Инвернесс

Транспорт:
Поезд из Форт-Вильяма — 2,5-3 часа.

Что посмотреть:

  • Замок Инвернесс.
  • Музей и художественная галерея Инвернесса.
  • Озеро Лох-Несс и замок Уркхарт (Urquhart Castle).

Проживание:
Хостелы — от £30 (€35), отели — от £90 (€100).

Этап 6. Абердин

Транспорт:
Поезд из Инвернесса — 2,5 часа.

Что посмотреть:

  • Морской музей Абердина.
  • Старая часть города (Old Aberdeen).
  • Пляжная набережная и порт.

Проживание:
Хостелы — от £35, отели — от £85.

Этап 7. Национальный парк Cairngorms

Транспорт:
Из Абердина или Инвернесса — автобус Stagecoach.

Достопримечательности:

  • Гора Кэрнгорм (Cairn Gorm, 1245 м).
  • Озеро Лох-Морлих (Loch Morlich).
  • Центр дикой природы Highland Wildlife Park.

Проживание:

  • Хостелы в Aviemore — от £25-30.
  • Небольшие коттеджи и кемпинги.

Этап 8. Возвращение в Эдинбург

Транспорт:
Из Aviemore поездом ScotRail — около 3 часов.
Обратный рейс — прямой до Берлина или другого города ЕС.

Практические советы

  • Бронирование: жильё и билеты покупать заранее — август считается высоким сезоном.
  • Оплата: карты принимаются повсеместно, наличные не обязательны.
  • Питание: средний чек в кафе — £10-15, в ресторане — от £25.
  • Безопасность: хайкинг в горах требует водонепроницаемой одежды и запасов воды.

Пример бюджета на 16 дней

Статья расходов Сумма (€)
Перелёт 250
Транспорт внутри страны 120
Проживание 450-600
Питание 300
Развлечения и музеи 100
Итого ≈1200-1400

Надеемся, что наш гайд поможет вам в вашем путешествии!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ростуризм: большинство туристов совершают ошибки ещё на этапе планирования поездки сегодня в 0:16
Почему идеальный отпуск рушится ещё до выезда: 13 ловушек планирования

Большинство отпускных провалов можно предсказать заранее. Разбираем главные ошибки туристов — от планирования до поведения на месте — и даём простые способы их избежать.

Читать полностью » Отели Подмосковья начали распродажу номеров на новогодние праздники — спрос уже превышает 90% вчера в 23:02
Новогодние каникулы под Москвой дорожают, но спрос бьёт рекорды: отели заполняются уже осенью

Цены растут, а свободных мест всё меньше: где провести Новый год в Подмосковье, какие отели уже почти распроданы и какие звёзды выступят в праздничную ночь.

Читать полностью » Туроператор Coral Travel показал франчайзи алмазные карьеры Архангельской области вчера в 22:58
Алмазы вместо пляжей: Coral Travel открыл партнёрам север, куда не пускают туристов

Путешествие, которое почти невозможно повторить: турагенты Coral Travel побывали на алмазодобывающем предприятии в Архангельской области — уникальном объекте закрытого промышленного туризма.

Читать полностью » Популярный крымский отель Горизонт Судак закроется в 2026 году из-за планов застройки территории вчера в 21:52
Конец эпохи всё включено: в Судаке сносят один из самых популярных отелей

Популярный крымский отель с системой «всё включено» уходит в историю: на его месте появится жильё. Что ждёт туристов и куда теперь ехать — в нашем материале.

Читать полностью » Россияне стали крупнейшей группой отдыхающих в Анталье осенью 2025 года — данные Управления туризма вчера в 20:46
Сентябрь стал новым июлем: россияне сменили жару на бархатный сезон в Турции

Россияне все чаще откладывают отпуск на осень. Почему сентябрь стал самым выгодным и комфортным временем для отдыха в Турции — рассказываем в деталях.

Читать полностью » Тионг Кинг Синг: Малайзия намерена изменить имидж страны и показать малоизвестные регионы вчера в 19:58
Малайзия готовится удивить: после 20 лет тишины страна возвращается в мировую туристическую игру

Малайзия готовится удивить туристов масштабными переменами — от новых маршрутов до культурных открытий. Страна обещает стать неузнаваемой уже в 2026 году.

Читать полностью » Нетуристический Токио: арт-отели, ретро-кафе и храмы, где оживает настоящая Япония вчера в 18:46
Токио без неона и толп: маршрут для тех, кто ищет настоящее

Откройте для себя Токио с новой стороны: отклонитесь от туристических маршрутов и найдите уютные места, атмосферные бары и уникальные храмы.

Читать полностью » Сады Абергласни в Уэльсе признаны одними из лучших туристических объектов мира по версии Tripadvisor вчера в 17:43
Забытые сады Уэльса воскресли из руин — теперь их считают чудом Британии

Сады Абергласни — это шедевр природы и истории. Узнайте, как однажды забытое место вновь стало прекрасным, и чем привлекает осенью.

Читать полностью »

Новости
Еда
Кабачки с фаршем на сковороде сохраняют сочность при обжарке
Туризм
Как работают магазины и банки в Европе: расписание по странам
Наука
Наночастичные панели имитируют солнечный спектр и защищают зрение — исследователи из Китая
Садоводство
Белая шелковица выдерживает морозы и подходит для средней полосы
Садоводство
Канна-лилии и георгины не переносят осеннюю посадку из-за чувствительных клубней
Садоводство
Учёные предупредили: без осенней обработки в саду выживают споры грибков и личинки вредителей
Технологии
Принц Гарри обвинил технологические корпорации в эксплуатации детей ради прибыли
Авто и мото
Специалисты Bosch заявили, что качественная подсветка эндоскопа повышает точность диагностики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet