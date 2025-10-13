Шотландия без руля и паники: 16 дней между горами, туманами и вереском

Путешествие рассчитано примерно на 16 дней и включает основные города и природные зоны центральной и северной части Шотландии. Маршрут построен с учётом возможности передвижения на общественном транспорте: поездах, автобусах и междугородних линиях.

Общие сведения

Продолжительность: около 16 дней.

около 16 дней. Основные точки маршрута: Эдинбург — Глазго — Bridge of Orchy / Glencoe — Форт-Вильям — Инвернесс — Абердин — национальный парк Cairngorms — Эдинбург.

Эдинбург — Глазго — Bridge of Orchy / Glencoe — Форт-Вильям — Инвернесс — Абердин — национальный парк Cairngorms — Эдинбург. Транспорт: поезда ScotRail, автобусы CityLink и Megabus, местные линии.

поезда ScotRail, автобусы CityLink и Megabus, местные линии. Лучшее время для поездки: август — относительно тёплый месяц с цветением вереска, температура около +17…+20 °C.

август — относительно тёплый месяц с цветением вереска, температура около +17…+20 °C. Одежда: непромокаемая обувь, плащ или куртка с мембраной.

Связь и интернет

В условиях дорогого роуминга рекомендуется подключить eSIM через приложение Airalo. Тариф: 10 ГБ на 30 дней — €17.

Публичный Wi-Fi есть в Эдинбурге, Глазго и крупных туристических локациях.

Маршрут и логистика

Этап 1. Эдинбург

Как добраться:

Прямой перелёт в Эдинбург или с пересадкой в Лондоне. Средняя стоимость билетов туда-обратно — около €250.

Что посмотреть:

Эдинбургский замок.

Королевская миля (Royal Mile).

Холм Трон Артура (Arthur's Seat, 251 м).

Пентландские холмы (Pentland Hills) — пешие маршруты, дикие коровы.

Где поесть:

Рестораны Mowgli Street Food, Ada, Neighbourwood; кофе — Milkman.

Проживание:

Из-за фестиваля Fringe цены высокие:

хостел — от £40 (€46,5);

отдельная комната — от £80 (€93).

Бронировать минимум за месяц.

Этап 2. Глазго

Транспорт:

Поезд ScotRail — £14,90 (€17); автобус Megabus — от £5 (€6).

Что посетить:

Музей современного искусства (GoMA).

Район Kelvingrove с парком и ботаническим садом.

Галерея Kelvingrove Art Gallery & Museum.

Где поесть:

BiBimBap (корейская кухня), Barras Market (стрит-фуд), Still Pot (пабы).

Проживание:

Хостелы от £30-35 (€40), отели — от £70 (€80).

Этап 3. Bridge of Orchy / Glencoe

Транспорт:

Автобус CityLink — £25 (€29).

Особенности:

Bridge of Orchy расположен на маршруте West Highland Way. Рядом — горные маршруты (munros) и долина Glencoe.

В августе в окрестностях цветёт вереск.

Проживание:

Хостелы — от £25 (€29).

Отели и апартаменты — от £80 (€93).

В деревне Glencoe несколько небольших гест-хаусов и пиццерия (до 20:00).

Совет:

Для походов использовать офлайн-карты maps.me - Google Maps не всегда корректно строит маршруты.

Этап 4. Форт-Вильям

Как добраться:

Автобус CityLink или поезд из Глазго (3,5-4 часа).

Основная цель: восхождение на Бен-Невис (Ben Nevis, 1345 м) - самая высокая точка Великобритании.

Точка старта:

Ben Nevis Visitor Centre (есть парковка, туалеты и вода).

Продолжительность маршрута: около 9 часов туда-обратно.

Советы:

Уровень сложности — средний; маршрут требует физической подготовки.

При ясной погоде открываются виды на озёра и залив.

При облачности и тумане возможна ограниченная видимость.

Проживание:

Хостелы — от £25 (€29), отели — от £80 (€93).

Этап 5. Инвернесс

Транспорт:

Поезд из Форт-Вильяма — 2,5-3 часа.

Что посмотреть:

Замок Инвернесс.

Музей и художественная галерея Инвернесса.

Озеро Лох-Несс и замок Уркхарт (Urquhart Castle).

Проживание:

Хостелы — от £30 (€35), отели — от £90 (€100).

Этап 6. Абердин

Транспорт:

Поезд из Инвернесса — 2,5 часа.

Что посмотреть:

Морской музей Абердина.

Старая часть города (Old Aberdeen).

Пляжная набережная и порт.

Проживание:

Хостелы — от £35, отели — от £85.

Этап 7. Национальный парк Cairngorms

Транспорт:

Из Абердина или Инвернесса — автобус Stagecoach.

Достопримечательности:

Гора Кэрнгорм (Cairn Gorm, 1245 м).

Озеро Лох-Морлих (Loch Morlich).

Центр дикой природы Highland Wildlife Park.

Проживание:

Хостелы в Aviemore — от £25-30.

Небольшие коттеджи и кемпинги.

Этап 8. Возвращение в Эдинбург

Транспорт:

Из Aviemore поездом ScotRail — около 3 часов.

Обратный рейс — прямой до Берлина или другого города ЕС.

Практические советы

Бронирование: жильё и билеты покупать заранее — август считается высоким сезоном.

жильё и билеты покупать заранее — август считается высоким сезоном. Оплата: карты принимаются повсеместно, наличные не обязательны.

карты принимаются повсеместно, наличные не обязательны. Питание: средний чек в кафе — £10-15, в ресторане — от £25.

средний чек в кафе — £10-15, в ресторане — от £25. Безопасность: хайкинг в горах требует водонепроницаемой одежды и запасов воды.

Пример бюджета на 16 дней

Статья расходов Сумма (€) Перелёт 250 Транспорт внутри страны 120 Проживание 450-600 Питание 300 Развлечения и музеи 100 Итого ≈1200-1400

Надеемся, что наш гайд поможет вам в вашем путешествии!