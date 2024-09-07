Желаете получить идеальный компост? Не выбрасывайте гнилые яблоки!

Чем полезны гнилые яблоки в компосте и как их использовать правильно?

Компостирование - один из лучших способов утилизации органических отходов и создания ценного удобрения для сада и огорода. Но возникает вопрос: стоит ли добавлять в компост гнилые, испорченные яблоки? Давайте разберёмся в этом.

Польза гнилых яблок в компостеЯблоки, пусть даже и подгнившие, являются ценным органическим сырьем для компоста. В них содержатся важные для растений питательные вещества, такие как азот, фосфор, калий, кальций, магний. Кроме того, при разложении яблоки повышают влажность компостной кучи, что ускоряет процесс гумификации.

Особенно полезны яблоки, пораженные плесенью или другими грибковыми заболеваниями. Содержащиеся в них грибковые споры помогают активировать микробиологические процессы в компосте. Это улучшает качество получаемого удобрения.

Правила добавления гнилых яблок

Чтобы избежать проблем, при компостировании гнилых яблок стоит соблюдать несколько простых правил:

Добавляйте их понемногу, слоями, перемешивая с более сухими компонентами - опилками, соломой, скошенной травой. Это предотвратит переувлажнение компоста. Следите, чтобы яблок в компосте было не более 20-25% от общего объема. Избыток повышает кислотность, что замедляет разложение. Старайтесь помещать подгнившие плоды как можно ближе к центру компостной кучи. Это создаст оптимальные условия для их быстрого перегнивания. Периодически перелопачивайте компост, чтобы обеспечить достаточную аэрацию.

Если соблюдать эти простые правила, гнилые яблоки станут отличным компонентом для получения высококачественного перегноя.

Таким образом, добавление яблок в компост - замечательный способ утилизации органических отходов и повышения плодородия почвы. Главное - делать это правильно и в умеренных количествах.

Фото: W.carter.