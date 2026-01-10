Ротация стала мишенью: беспилотники уничтожили технику и личный состав ВСУ в укреплениях

Попытки украинских подразделений проводить ротацию на правом берегу Днепра в Херсонской области, по данным ведомства, натолкнулись на точечные удары беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России, уточняя, что расчеты войск беспилотных систем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили автотехнику, укрепления с личным составом и тяжелые коптеры типа "Баба-яга", которые пытались выйти к передовым позициям для сброса мин.

Удар FPV-дронами по технике и укреплениям

В министерстве заявили, что работа велась на основе разведданных, полученных в ходе круглосуточного мониторинга правобережья. Современные беспилотные комплексы позволяли выявлять цели в режиме постоянного наблюдения, после чего расчеты оперативно приступали к поражению объектов. Отдельное внимание уделялось выявлению техники с личным составом, которая использовалась при перемещениях и ротации на передовых рубежах.

По информации Минобороны, под удары попали автомобильные колонны с военнослужащими, находившиеся на маршрутах смены подразделений. Также поражение было нанесено по личному составу в подземных укреплениях, которые, как утверждает ведомство, использовались для укрытия и ведения боевых действий. Все удары выполнялись операторами ударных FPV-дронов, подчеркнули в министерстве.

Сбитые "Баба-яга" и срыв ротации ВСУ

Минобороны отдельно указало на эпизоды уничтожения тяжелых коптеров типа "Баба-яга". По заявлению ведомства, эти аппараты пытались долететь до российских передовых позиций для сброса мин, однако были сбиты. В министерстве отметили, что подобные коптеры относятся к тяжелым агродронам, используемым в боевых целях, и представляют угрозу из-за грузоподъемности и дальности полета.

"На правом берегу Днепра в Херсонской области, контролируемом украинскими формированиями, в результате точной работы операторов FPV-дронов из состава парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. На основе данных, полученных разведкой, были выявлены и своевременно поражены автомобильная техника с личным составом, проводивших ротацию на передовых позициях, личный состав ВСУ в подземных укреплениях, а также сбиты тяжелые агрокоптеры типа "Баба-яга", пытавшиеся долететь до наших передовых позиций для сброса мин", — говорится в сообщении Минобороны России.

В результате, как добавили в ведомстве, плановая ротация подразделений ВСУ на этом участке была сорвана, а боевой потенциал противника существенно снижен. Минобороны также подчеркнуло, что разведка и ударные расчеты действовали в связке, позволяя быстро переходить от обнаружения целей к поражению.