Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
FPV-дрон
FPV-дрон
© commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0
Главная / Спецоперация на Украине
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:29

Ротация стала мишенью: беспилотники уничтожили технику и личный состав ВСУ в укреплениях

FPV-дроны ВС РФ поразили технику на правобережье Днепра - Минобороны России

Попытки украинских подразделений проводить ротацию на правом берегу Днепра в Херсонской области, по данным ведомства, натолкнулись на точечные удары беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России, уточняя, что расчеты войск беспилотных систем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили автотехнику, укрепления с личным составом и тяжелые коптеры типа "Баба-яга", которые пытались выйти к передовым позициям для сброса мин.

Удар FPV-дронами по технике и укреплениям

В министерстве заявили, что работа велась на основе разведданных, полученных в ходе круглосуточного мониторинга правобережья. Современные беспилотные комплексы позволяли выявлять цели в режиме постоянного наблюдения, после чего расчеты оперативно приступали к поражению объектов. Отдельное внимание уделялось выявлению техники с личным составом, которая использовалась при перемещениях и ротации на передовых рубежах.

По информации Минобороны, под удары попали автомобильные колонны с военнослужащими, находившиеся на маршрутах смены подразделений. Также поражение было нанесено по личному составу в подземных укреплениях, которые, как утверждает ведомство, использовались для укрытия и ведения боевых действий. Все удары выполнялись операторами ударных FPV-дронов, подчеркнули в министерстве.

Сбитые "Баба-яга" и срыв ротации ВСУ

Минобороны отдельно указало на эпизоды уничтожения тяжелых коптеров типа "Баба-яга". По заявлению ведомства, эти аппараты пытались долететь до российских передовых позиций для сброса мин, однако были сбиты. В министерстве отметили, что подобные коптеры относятся к тяжелым агродронам, используемым в боевых целях, и представляют угрозу из-за грузоподъемности и дальности полета.

"На правом берегу Днепра в Херсонской области, контролируемом украинскими формированиями, в результате точной работы операторов FPV-дронов из состава парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. На основе данных, полученных разведкой, были выявлены и своевременно поражены автомобильная техника с личным составом, проводивших ротацию на передовых позициях, личный состав ВСУ в подземных укреплениях, а также сбиты тяжелые агрокоптеры типа "Баба-яга", пытавшиеся долететь до наших передовых позиций для сброса мин", — говорится в сообщении Минобороны России.

В результате, как добавили в ведомстве, плановая ротация подразделений ВСУ на этом участке была сорвана, а боевой потенциал противника существенно снижен. Минобороны также подчеркнуло, что разведка и ударные расчеты действовали в связке, позволяя быстро переходить от обнаружения целей к поражению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МИД Туркмении осудил атаку дронов на резиденцию Путина — РБК 30.12.2025 в 17:18
Осуждение атаки на резиденцию Путина расширяется: Туркмения включила нейтралитет, Киргизия — тревогу

Туркмения и Киргизия осудили недавнюю атаку дронов на резиденцию Путина. Почему это событие важно для мирных переговоров по Украине? Узнайте больше!

Читать полностью » Александр Бородай: Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта — ТАСС 29.12.2025 в 15:26
Мирный процесс, который не завершится: как финансовая поддержка тормозит урегулирование конфликта

Александр Бородай считает, что Зеленский продолжит затягивать мирный процесс, несмотря на шаги к соглашению со стороны России и США.

Читать полностью » Зеленский предложил закрепить гарантии безопасности Украине на 30–50 лет — ТАСС 29.12.2025 в 12:13
Киев требует гарантии безопасности на десятилетия: формат США на 15 лет стал точкой разногласий

Украина требует от США гарантии безопасности сроком на 30-50 лет вместо предложенных 15. Как это повлияет на конфликт и будущее отношений с Вашингтоном?

Читать полностью » Путин приравнял прокуроров и следователей в зоне СВО к ветеранам боевых действий 29.12.2025 в 11:42
Работали не на передовой, но под огнём: закон уравнял в правах новые категории

Прокуроров и сотрудников Следственного комитета, работавших в зоне СВО и в Сирии, приравняли к ветеранам боевых действий.

Читать полностью » Косачев заявил, что ключи к урегулированию у России и США — ТАСС 29.12.2025 в 10:01
Диалог состоялся — иллюзий меньше: урегулирование по-прежнему зависит от Москвы и Вашингтона

В Совфеде заявили, что ключи к урегулированию украинского кризиса остаются у Москвы и Вашингтона, несмотря на переговоры США и Украины.

Читать полностью » Су-34 ВКС России уничтожил пункт дислокации боевиков в зоне СВО — Минобороны РФ 29.12.2025 в 6:29
Пункт размещения выявили и уничтожили: ВКС применили корректируемые авиабомбы

Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации украинских боевиков в зоне СВО. Цель была уничтожена высокоточными авиабомбами.

Читать полностью » Российские войска ведут зачистку Гришино на красноармейском направлении — Минобороны РФ 27.12.2025 в 5:31
Зачистка шаг за шагом: как беспилотники срывают ротацию ВСУ под Красноармейском

Минобороны сообщило об уничтожении позиций и живой силы противника при зачистке села Гришино в ДНР с применением FPV-дронов.

Читать полностью » Центральная группировка нанесла комбинированный удар по ВСУ на красноармейском направлении — Минобороны РФ 27.12.2025 в 5:31
Сначала тень в воздухе, потом огонь на земле: как Zala связала дроны, артиллерию и танки

На красноармейском направлении СВО Центральная группировка войск нанесла комбинированный удар с применением БПЛА, артиллерии и танков.

Читать полностью »

Новости
Наука
Рукопись Войнича датировали XV веком с помощью радиоуглеродного анализа — Cryptologia
Авто и мото
Смазка колёсных болтов снижает фактический момент затяжки на 30% — автомеханики
Еда
Постные вареники с грибами готовят на тесте с кипятком — кулинары
Спорт и фитнес
Гибрид бокса и йоги задействует почти все мышцы тела — тренеры
Садоводство
Янтарные капли на коре сигнализируют о стрессе дерева — садоводы
Красота и здоровье
Недостаточно мокрые волосы снижают эффективность мытья — трихологи
Наука
Учёные нашли доказательства существования озёр на Марсе 3,7 млрд лет назад – Science Advances
Туризм
Фуджейра и Рас-Аль-Хайма подходят для спокойного отдыха у моря — соцсети
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet