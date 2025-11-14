Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спортивная школа олимпийского резерва № 9, Ростов-на-Дону
Спортивная школа олимпийского резерва № 9, Ростов-на-Дону
© Пресс-служба Администрации Ростовской области
Главная / Южный федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 10:54

Ростовская область строит будущее: новые школы, кадетские корпуса и инновации

Ростовская область уверенно превращается в пространство возможностей. Здесь не просто строят школы и спортивные арены — здесь создают будущее, о котором мечтают многие. В регионе активно раскрываются таланты молодых инженеров, педагогов, актёров и спортсменов. Каждый день — это шаг вперёд, где главное место занимает инновационное и доступное образование.

Что может быть лучше для учеников в День знаний, чем новое современное пространство для учебы? В Ростовской области в этом году открыли 11 новых школ, которые смогут принять почти 10 тысяч учеников. Это не просто здания, а настоящий символ движения вперёд и уверенности в завтрашнем дне. Это место, где можно получить качественное образование в самом современном формате.

Особое внимание уделяется профессиональному образованию. Проект "Профессионалитет" продолжает развиваться, открывая новые направления и привлекая всё больше студентов. Важный шаг — это запуск программ для подготовки инженеров в партнёрстве с госкорпорацией "Ростех". Эти специалисты будут востребованы в высокотехнологичных отраслях, что поможет развивать регион и обеспечивать его будущее.

Ростовская область гордится своей историей, и важно сохранить её в современных реалиях. Завершена реконструкция Мариинской женской гимназии, где теперь смогут обучаться до 250 учениц. Однако это только начало. Впереди — строительство новых казачьих кадетских корпусов в Ростове, Боковской и Вешенской. К 2030 году планируется создание более 900 казачьих школ, где сегодня уже учатся 140 тысяч детей. Это значительный вклад в будущее образования и воспитание молодёжи региона.

Одним из ключевых аспектов развития образования является поддержка учителей. Ростовская область активно работает над тем, чтобы привлечь лучших специалистов в сельские школы и малые города. Для этого увеличены выплаты в рамках программы "Земский учитель" - теперь участникам программы выплачивается до 2 миллионов рублей. Это помогает не только улучшить качество образования, но и укрепить педагогический состав в самых удалённых уголках региона.

Основные достижения в области образования:

  • 11 новых школ для почти 10 000 учеников;
  • Запуск инженерных программ в партнерстве с "Ростехом";
  • Реконструкция исторических образовательных учреждений, включая Мариинскую гимназию;
  • Строительство казачьих школ и кадетских корпусов в регионе;
  • Увеличение выплат участникам программы "Земский учитель" до 2 миллионов рублей.

Ростовская область стремится создавать пространство, где будут расти новые лидеры, специалисты и творческие личности, готовые решать важнейшие задачи будущего.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Юрий Слюсарь подвёл итоги года на посту губернатора Ростовской области 05.11.2025 в 14:24

Первый год работы Юрия Слюсаря стал проверкой на системность и доверие. Ростовская область шагнула от обещаний к реальным результатам.

Читать полностью » Горный Крым признан одним из лучших регионов России для экотуризма и оздоровительного отдыха 31.10.2025 в 22:45
Путешествие без суеты: горный Крым, где счастье пахнет травами и дождём

Байдарская долина — тихое чудо горного Крыма. Уникальная природа, чистый воздух и история делают это место идеальным для отдыха и восстановления сил.

Читать полностью » Власти Крыма направят более 60% бюджета на социальную сферу и образование 31.10.2025 в 21:52
Крым делает ставку на человека: новый бюджет превращает социальную сферу в двигатель роста

Крым делает ставку на образование и социальную поддержку: как изменится жизнь жителей с новым трёхлетним бюджетом и кто почувствует эффект в первую очередь.

Читать полностью » Бюджет Крыма на 2026 год превысит 235 млрд рублей 31.10.2025 в 20:47
Крым переписывает финансовую историю: бюджет-2026 обещает рекорд, о котором раньше не мечтали

Крымский бюджет на 2026 год обещает стать самым масштабным за всё время: доходы, расходы и структура финансирования показывают уверенное движение региона к экономической самостоятельности.

Читать полностью » Гидрометцентр Крыма сообщил о тёплой и сухой погоде 30–31 октября 29.10.2025 в 21:19
Осень забыла про холод: Крым наслаждается теплом, когда вся Россия кутается в пальто

В конце октября Крым снова радует тёплыми днями и ясным небом. Почему антициклон подарил полуострову затянувшееся "бабье лето" — рассказываем в подробностях.

Читать полностью » Росстат сообщил: в сентябре 2025 года инфляция в Крыму превысила 10% 29.10.2025 в 19:12
Полуостров под давлением: инфляция превысила 10% и не думает останавливаться

Осенью 2025 года в Крыму и Севастополе цены снова пошли вверх. Яйца, мясо и топливо подорожали, но санатории снизили стоимость. Почему это произошло и чего ждать дальше?

Читать полностью » В Крыму завершено строительство двух новых ФОКов в Симферопольском районе 29.10.2025 в 17:05
Крым превращается в спортивный полуостров: где уже открылись новые комплексы и что ждёт дальше

В Крыму активно развивают спортивную инфраструктуру: строят новые ФОКи, бассейны и площадки ГТО. Узнаем, как это меняет жизнь в сельских районах.

Читать полностью » В Анапе собрано более 500 мешков загрязнённых мазутом песка и водорослей 25.10.2025 в 21:11
Свежие очаги загрязнения: зачем в Анапе устанавливают 20-километровый защитный барьер

В Анапе выявлены новые выбросы мазута. На побережье собрано более 500 мешков загрязнённого песка и водорослей, вдоль моря установлен 20-километровый защитный барьер.

Читать полностью »

Новости
Наука
Оценка генома выявила влияние наследственности на интеллект — Лоик Йенго
Красота и здоровье
Постоянный холод в руках указывает на возможные проблемы с сосудистой системой
Культура и шоу-бизнес
Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент — Боб Айгер
Дом
Как избежать ошибок при найме ремонтников: главные правила выбора бригады для ремонта квартиры
Туризм
Кубинская кухня представляет собой уникальное сочетание испанских, африканских и карибских традиций
Садоводство
Использование биопрепаратов для клубники восстанавливает почву и улучшает здоровье растений
Красота и здоровье
Онколог Сергей Иванов: шишка на шее не всегда означает рак
УрФО
В Тюменской области на рынке остаются 1,23 млн кв. метров жилья — аналитики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet