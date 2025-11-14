Ростовская область строит будущее: новые школы, кадетские корпуса и инновации

Ростовская область уверенно превращается в пространство возможностей. Здесь не просто строят школы и спортивные арены — здесь создают будущее, о котором мечтают многие. В регионе активно раскрываются таланты молодых инженеров, педагогов, актёров и спортсменов. Каждый день — это шаг вперёд, где главное место занимает инновационное и доступное образование.

Что может быть лучше для учеников в День знаний, чем новое современное пространство для учебы? В Ростовской области в этом году открыли 11 новых школ, которые смогут принять почти 10 тысяч учеников. Это не просто здания, а настоящий символ движения вперёд и уверенности в завтрашнем дне. Это место, где можно получить качественное образование в самом современном формате.

Особое внимание уделяется профессиональному образованию. Проект "Профессионалитет" продолжает развиваться, открывая новые направления и привлекая всё больше студентов. Важный шаг — это запуск программ для подготовки инженеров в партнёрстве с госкорпорацией "Ростех". Эти специалисты будут востребованы в высокотехнологичных отраслях, что поможет развивать регион и обеспечивать его будущее.

Ростовская область гордится своей историей, и важно сохранить её в современных реалиях. Завершена реконструкция Мариинской женской гимназии, где теперь смогут обучаться до 250 учениц. Однако это только начало. Впереди — строительство новых казачьих кадетских корпусов в Ростове, Боковской и Вешенской. К 2030 году планируется создание более 900 казачьих школ, где сегодня уже учатся 140 тысяч детей. Это значительный вклад в будущее образования и воспитание молодёжи региона.

Одним из ключевых аспектов развития образования является поддержка учителей. Ростовская область активно работает над тем, чтобы привлечь лучших специалистов в сельские школы и малые города. Для этого увеличены выплаты в рамках программы "Земский учитель" - теперь участникам программы выплачивается до 2 миллионов рублей. Это помогает не только улучшить качество образования, но и укрепить педагогический состав в самых удалённых уголках региона.

Основные достижения в области образования:

11 новых школ для почти 10 000 учеников;

Запуск инженерных программ в партнерстве с "Ростехом";

Реконструкция исторических образовательных учреждений, включая Мариинскую гимназию;

Строительство казачьих школ и кадетских корпусов в регионе;

Увеличение выплат участникам программы "Земский учитель" до 2 миллионов рублей.

Ростовская область стремится создавать пространство, где будут расти новые лидеры, специалисты и творческие личности, готовые решать важнейшие задачи будущего.