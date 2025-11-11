Ростовская область укрепляет промышленный потенциал и привлекает инвестиции

Ростовская область активно укрепляет свои позиции в промышленной сфере и привлекает инвестиции, что способствует развитию новых производств и технологической модернизации. В регионе растёт число резидентов особой экономической зоны, и предприятия стремятся внедрять новейшие отечественные технологии. Всё это формирует прочную основу для превращения Ростовской области в технологического лидера.

Одним из ключевых факторов экономического роста региона является особая экономическая зона "Ростовская". На сегодняшний день число её резидентов увеличилось до 11, а общий объём заявленных инвестиций превысил 6 миллиардов рублей. Эти предприятия активно участвуют в создании новых рабочих мест, а также активно развивают экспорт и внедряют инновации, основанные на отечественных разработках. В результате, особая экономическая зона становится важным катализатором для технологических изменений и повышения экономической привлекательности Ростовской области.

Кроме того, Ростовская область активно работает над модернизацией своих ключевых предприятий. Губернатор Юрий Слюсарь недавно посетил несколько ведущих производственных компаний, среди которых был "Атоммаш". Это предприятие стало важным игроком на международной арене, отгрузив корпус реактора для турецкой атомной электростанции "Аккую". На ТАНТК им. Бериева, в свою очередь, стартовала программа по ремоторизации самолётов Бе-200 с использованием отечественных двигателей ПД-8. Визит губернатора также включал ознакомление с деятельностью таких компаний, как "Ростсельмаш", "Роствертол", "БТК Групп" и "Атлантис-Пак", которые активно внедряют новые технологии и развивают производство.

По итогам визита губернатор провёл серию совещаний с представителями Минпромторга и Минсельхоза, на которых были утверждены новые меры поддержки для промышленности региона. Одним из наиболее значимых решений стало введение механизмов субсидирования, а также обновление производственных мощностей, что должно ускорить процесс технологической модернизации и повысить конкурентоспособность региональных предприятий. Эти шаги окажут существенное влияние на дальнейший рост промышленного потенциала Ростовской области.