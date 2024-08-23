ВСУ снова попытались нанести удар беспилотниками по НПЗ в Ростовской области

Украинская армия в очередной раз попыталась атаковать с помощью беспилтников нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Пролетарске Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал, однако официальной информации о пострадавших пока не поступало.
"Новая атака ВСУ на полыхающую несколько дней нефтебазу в Пролетарске Ростовской области.Обошлось без пострадавших", — говорится в публикации канала.
По предварительной информации, украинская сторона добивалась того, чтобы огонь перекинулся на цистерны с керосином. Пожар на НПЗ продолжается уже шестой день
Фото: commons.wikimedia.org/Skyeton
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