Снова великий: Уже до конца 2024 года Ростов могут переименовать в Ростов Великий

Ярославская областная Дума предложила переименовать город Ростов в Ярославской области в Ростов Великий. Законопроект был опубликован в электронной базе Думы.

В проекте федерального закона говорится, что город Ростов в Ростовском районе Ярославской области следует переименовать в Ростов Великий. Это предложение получило одобрение со стороны правительства России. Положительное заключение по этому вопросу направлено в областную Думу, как сообщил заместитель председателя регионального парламента Антон Капралов.

Теперь, когда вся необходимая документация подготовлена, инициатива будет направлена на рассмотрение в Государственную Думу. Если депутаты одобрят переименование, город Ростов получит новое название — Ростов Великий.

Российский кабинет министров поддержал эту инициативу. В официальном отзыве было отмечено, что добавление слова "Великий" к названию города закрепит исторически сложившееся именование и подчеркнёт его статус как важного историко-культурного центра.

Губернатор заявил, что юридическая процедура переименования будет завершена уже в этом году. Перед принятием решения правительством был проведён опрос, в ходе которого 58% жителей города высказались за переименование и восстановление исторической справедливости. Это решение направлено на подчёркивание преемственности поколений и уважение к одному из древнейших городов страны.

Фото: From Wikimedia Commons/ Olga Cherepkova (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)