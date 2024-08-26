Российское правительство согласовало переименование Ростова в Ростов Великий

Российское правительство дало согласие на законопроект, который изменяет название города Ростова в Ярославской области на Ростов Великий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
"Правительство России поддержало идею о переименовании Ростова в Ростов Великий. Это важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости, и инициатива находится на завершающей стадии реализации. Мы получили положительное заключение от федерального правительства, подписанное вице-премьером Дмитрием Григоренко", — отметил Евраев.
Он добавил, что документ уже передан в Госдуму, и планируется завершение всех юридических процессов в 2024 году.
Ранее в Ростове проводили опрос среди жителей, где 58% респондентов старше 14 лет — 13 854 человека — поддержали эту инициативу. Основными поводами для переименования стали восстановление исторической справедливости, упрощение почтовой и транспортной логистики, а также уважение к одному из самых древних городов России.
Инициативу также поддержали известные личности, включая первую женщину-космонавта Валентину Терешкову и сенаторов Наталию Косихину и Александра Русакова.
Фото: commons.wikimedia.org/Ludvig14 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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