Российское правительство согласовало переименование Ростова в Ростов Великий

Российское правительство дало согласие на законопроект, который изменяет название города Ростова в Ярославской области на Ростов Великий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

"Правительство России поддержало идею о переименовании Ростова в Ростов Великий. Это важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости, и инициатива находится на завершающей стадии реализации. Мы получили положительное заключение от федерального правительства, подписанное вице-премьером Дмитрием Григоренко", — отметил Евраев.

Он добавил, что документ уже передан в Госдуму, и планируется завершение всех юридических процессов в 2024 году.

Ранее в Ростове проводили опрос среди жителей, где 58% респондентов старше 14 лет — 13 854 человека — поддержали эту инициативу. Основными поводами для переименования стали восстановление исторической справедливости, упрощение почтовой и транспортной логистики, а также уважение к одному из самых древних городов России.

Инициативу также поддержали известные личности, включая первую женщину-космонавта Валентину Терешкову и сенаторов Наталию Косихину и Александра Русакова.

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