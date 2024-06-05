В военном суде Ростова-на-Дону рассматривается уголовное дело дело рядового-контрактника Александра Ткаченко, который с мая по август 2023 года дважды самовольно покидал воинскую часть в Волгограде с целью распития спиртных напитков и употребления наркотических средств приобретённых в сети Интернет, и в результате убил сослуживца.

Следствие установило, что с конца мая 2023 года мужчина проходил службу в должности старшего механика-водителя в танковом батальоне, где его характеризовали сугубо отрицательно.

С 1 июля по 2 августа рядовой Ткаченко лечился в городском госпитале, после чего должен был вернуться в часть к 8:00 3 августа, но так и не появился. Вместо этого он проводил время в Волгограде и Воронеже.

23 августа в Воронеже он решил купить наркотики через интернет. Недалеко от дома №90 на улице Ростовской он забрал закладку из тайника под деревом, а около 16:30 его остановили сотрудники полиции. При досмотре у него нашли 0.42 грамма "соли". Военнослужащего отправили в военную комендатуру Воронежа, а оттуда в местную воинскую часть.

4 сентября рядовой снова сбежал и проводил время в Воронеже "по своему усмотрению". 8 октября он сам прибыл в Каланчакский район Херсонской области, где его мотострелковая рота была размещена у села Новоалександровка.

Не сообщив о своём прибытии, он около 10:00 вместе с другими военными выпивал в пункте приема пищи под навесом. Младший сержант Александр Савельев и рядовой Михаил Яковлев высказали ему претензии за то, что он самовольно оставил службу, обвинив его в трусости.

Затаив обиду на сослуживцев Ткаченко решил расправиться с ними. Около 20:30 он взял автомат и выстрелил в них 15 раз на глазах у свидетелей. Савельев скончался на месте от ранений в грудь, живот, таз и конечности. У Яковлева были перебиты обе голени, но он выжил.

Ткаченко был задержан и передан в полицию утром следующего дня.