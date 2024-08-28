Голубев сообщил об отсутствии пострадавших при уничтожении БПЛА над Ростовской областью

В Ростовской области были успешно обезврежены четыре беспилотных летательных аппарата. Согласно заявлению губернатора Василия Голубева, в процессе инцидента никто не пострадал.
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Врач заявил о пользе кофе для короковременной памяти
Врач-невролог Владимир Мартынов поделился с РИА Новости информацией о том, что умеренное употребление кофе способствует улучшению кратковременной памяти, повышению концентрации и внимания, а также улучшению общего настроения.
В Турции заявили об обширных потерях ВСУ
Украина сталкивается с серьезными потерями в попытках удержать свои территории, и восполнение этих утрат становится все более сложной задачей. Об этом в эфире канала Haber Global заявил турецкий аналитик Мете Ярар.
Студенты Москвы и Подмосковья тратят на аренду жилья в среднем 51,6 тысячи рублей
Студенты, арендующие жилье в Москве и Подмосковье, в среднем расходуют на аренду около 51,6 тысячи рублей в месяц. При этом лишь менее 17% квартир в Московском регионе соответствуют этой ценовой категории, сообщают эксперты сервиса "Яндекс Аренда".
Советы по повышению на работе от экспертов
Повышение на работе и увеличение заработной платы можно добиться, проявляя инициативу и демонстрируя свои достижения руководству, а также путем постоянного совершенствования своих знаний и навыков в различных областях.