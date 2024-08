Голубев сообщил об отсутствии пострадавших при уничтожении БПЛА над Ростовской областью

В Ростовской области были успешно обезврежены четыре беспилотных летательных аппарата. Согласно заявлению губернатора Василия Голубева, в процессе инцидента никто не пострадал.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)