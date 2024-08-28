Голубев сообщил об отсутствии пострадавших при уничтожении БПЛА над Ростовской областью

Студенты, арендующие жилье в Москве и Подмосковье, в среднем расходуют на аренду около 51,6 тысячи рублей в месяц. При этом лишь менее 17% квартир в Московском регионе соответствуют этой ценовой категории, сообщают эксперты сервиса "Яндекс Аренда".