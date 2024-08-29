Люди в Ростове не могут смотреть телевизор из-за пожара в Шахтах

В городе Шахты Ростовской области произошёл пожар на подстанции, из-за которого часть местных жителей осталась без электричества. Об этом сообщил Владимир Петров, первый заместитель главы городской администрации.
По его словам, возгорание случилось в 19:25 на подстанции, расположенной на улице Текстильной, 35. В результате пожара была отключена линия электропередачи.
Владимир Петров уточнил, что работы по восстановлению электроснабжения планируется завершить в течение трёх часов.
На данный момент проводятся работы по устранению последствий пожара, причины которого выясняются. Окончательная информация будет предоставлена позднее.
Город Шахты находится в 70 километрах от Ростова-на-Дону, на федеральной трассе М-4 "Дон". Через его территорию проходит Северо-Кавказская железная дорога. Площадь города составляет 159,08 квадратных километров, а по данным на 2023 год, численность населения — 222,5 тысячи человек.
Фото: From Wikimedia Commons/ State Emergency Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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