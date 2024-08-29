Люди в Ростове не могут смотреть телевизор из-за пожара в Шахтах

На подстанции в Ростовской области начался пожар, оставивший местных без электричества

В городе Шахты Ростовской области произошёл пожар на подстанции, из-за которого часть местных жителей осталась без электричества. Об этом сообщил Владимир Петров, первый заместитель главы городской администрации.

По его словам, возгорание случилось в 19:25 на подстанции, расположенной на улице Текстильной, 35. В результате пожара была отключена линия электропередачи.

Владимир Петров уточнил, что работы по восстановлению электроснабжения планируется завершить в течение трёх часов.

На данный момент проводятся работы по устранению последствий пожара, причины которого выясняются. Окончательная информация будет предоставлена позднее.

Город Шахты находится в 70 километрах от Ростова-на-Дону, на федеральной трассе М-4 "Дон". Через его территорию проходит Северо-Кавказская железная дорога. Площадь города составляет 159,08 квадратных километров, а по данным на 2023 год, численность населения — 222,5 тысячи человек.

Фото: From Wikimedia Commons/ State Emergency Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)