В ДГТУ обсудят актуальные вопросы науки и образования

В Донском государственном техническом университете проходит международная научно-практическая конференция "Приоритетные направления развития науки и образования в условиях формирования технологического суверенитета". Среди гостей и участников — учёные, исследователи, преподаватели и аспиранты вузов РФ и научных организаций.
Как пояснила президент Российской академии образования Ольга Васильева, в ближайшие 15 лет основные силы будут направлены на создание инновационных технологий для разных сфер, включая медицину, биологию, станкостроение. Именно поэтому так важно готовить высококвалифицированные кадры, которые будут готовы работать на благо общества.
Выпускники вузов должны быть ориентированы на создание инновационной продукции на основе ведущих российских технологий, поэтому так важно скорректировать обучение и ввести экспериментальные системы.
"Настоящая конференция как раз и предполагает обсуждение этих актуальных проблем", — подчеркивает Ольга Васильева.
Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что очень важно формирование технологического суверенитета нашей страны.
Также в дискуссиях принимают участие эксперты из Китая, Нигерии, Грузии, Марокко, Вьетнама, Узбекистана и Киргизии.
Президент национальной академии наук Грузии Роин Метревели отметил, что конференция поможет нащупать новые решения, которые будут способствовать развитию системы подготовки кадров.
В Саратове живет мать с десятью детьми
Вера Щербакова из Саратовской области, удостоенная звания "Мать-героиня", воспитывает десятерых детей вместе с супругом, создавая атмосферу любви и уважения. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты.
Путин подписла закон, облегчающий процесс получения банкротства
Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, который облегчает процесс получения документов для граждан, желающих пройти процедуру внесудебного банкротства. Информация о принятом законе опубликована на официальном портале для размещения правовых актов.
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в книгах и литературе
Президент России Владимир Путин ратифицировал федеральный закон, направленный на борьбу с распространением наркотической пропаганды в литературе и искусстве, а также вводящий определение "антинаркотическая пропаганда". Официальный текст закона опубликован на портале для официального опубликования правовых актов.
Кирилл Скуратов возглавил «Уральские авиалинии» после ухода Сергея Скуратова на пенсию
Сергей Скуратов внес значительный вклад в развитие «Уральских авиалиний» и гражданской авиации в целом. Его уход на пенсию открывает новые горизонты для компании под руководством его сына, Кирилла Скуратова.