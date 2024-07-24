В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России задержали сотрудника одного из предприятий, его подозревают в передаче спецслужбам Украины данных о расположении подразделений российских вооружённых сил. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

По данным следствия, задержанный в апреле 2024 года передал кураторам из Киева информацию, которая могла быть использована против ВС РФ и повлечь ущерб для "одного из критически важных объектов военной инфраструктуры", говорится в сообщении.

У ростовчанина изъяты средства связи, посредством которых он общался с кураторами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Фото: Виталий Кузнецов.