В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России задержали сотрудника одного из предприятий, его подозревают в передаче спецслужбам Украины данных о расположении подразделений российских вооружённых сил. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
По данным следствия, задержанный в апреле 2024 года передал кураторам из Киева информацию, которая могла быть использована против ВС РФ и повлечь ущерб для "одного из критически важных объектов военной инфраструктуры", говорится в сообщении.
У ростовчанина изъяты средства связи, посредством которых он общался с кураторами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Фото: Виталий Кузнецов.
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