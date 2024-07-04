Багаевский гидроузел на Дону готов почти на 60%

Багаевский гидроузел в Ростовской области готов почти 60%. Проинспектировал качество работ на стройплощадке губернатор региона Василий Голубев и его советник Виктория Абрамченко. Они оценили объекты, которые запустят уже в следующем году, включая судоходный шлюз и водосбросную плотину.

Чтобы уложиться в сроки, на объекте каждый день трудятся почти 2 тысячи рабочих, три бетонных завода задействованы для поставок своей продукции на площадку.

Вовсю идут работы по монтажу гидромеханического оборудования. Вскоре начнутся работы по оснащению судоходного шлюза. Идёт строительство посёлка для специалистов, которые будут обслуживать важный объект.

Василий Голубев подчеркнул, что Багаевский гидроузел очень важен для развития судоходства и рыболовства.

"В целом я удовлетворен масштабами работ, их организацией", — отметил губернатор.

Виктория Абрамченко отдельно отметила, что остались ещё некоторые задачи, которые ещё предстоит решить, причём на федеральном уровне. Например, потребуются деньги на строительство канала в обход Кочетовского гидроузла, который строили ещё в советское время. Так, при проектировании Багаевского гидроузла канал, по которому рыба идёт на нерест, был изначально предусмотрен, а в советские времена этот вариант упустили.